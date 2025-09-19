El Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània reivindica la vela llatina com a patrimoni de la UNESCO
La segona jornada del Fòrum, que ha tornat a tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols abans de traslladar-se demà a l’Escala, també ha analitzat l’impuls que els museus poden donar a la salut i el benestar de la població
Els tràmits perquè la vela llatina i la navegació al terç siguin reconegudes per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Mediterrània s'han intensificat en el darrer any i resten pendents que l'organisme ho validi. La segona jornada del 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània, que ha tingut lloc a Sant Feliu de Guíxols abans de traslladar demà la seva activitat a l’Escala, ha permès que la croata Tamara Nikolic, coordinadora d’aquesta candidatura, hagi presentat els punts forts que sustenten els arguments després d’un treball de camp amb la implicació d’entitats dels sis països europeus que li donen suport. S’hi afegeixen Espanya, França, Itàlia, Grècia i Suïssa (tot i no tenir mar va introduir la tècnica en la navegació dels seus llacs i aigües interiors) i tots els testimonis i suports reivindiquen l’actiu d’una tradició ancestral que un cop recuperada encaixa amb diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides han fixat en l’Agenda 2030.
Nikolic ha agraït la implicació, entre d'altres, de Lluïsa Prieto (responsable de cooperació internacional del Museu Marítim de Barcelona) i d’Albert Forés Gómez (director del Museu Marítim de Mallorca) per recollir testimonis i experiències territorials. Entre els valors paral·lels, n'hi ha d'educatius, “amb la transmissió generacional i l'enfortiment de les comunitats locals”, però també l'anècdota que la pràctica de la vela al terç practicada a Rovinj (Croàcia) “s'aplica a l'ensenyament de les matemàtiques”. Al mar Egeu, on aquesta activitat s'ha recuperat amb força, també en destaquen la recuperació d'un lèxic i unes terminologies ancestrals, diferents però adaptades cadascuna a les respectives llengües i parles. Un petit resum és el vídeo que acompanya la candidatura, projectat a la sessió i en què han aconseguit condensar en només 15 minuts testimonis de les illes gregues, les Balears, Catalunya, França, Itàlia i Suïssa.
En la vela llatina recuperada també s'ha assolit la plena inclusió de les dones en les tripulacions i la coordinadora de la candidatura ha afegit que fomenta un “desenvolupament econòmic local i alhora sostenible”, ja que les regates i esdeveniments nàutics s'han estès per la Mediterrània i la navegació a vela té un impacte ambiental nul. La previsió és que la UNESCO comenci l'avaluació de l'expedient l'any vinent i s’ha demanat als diferents governs estatals que s’hi adrecin per mostrar un suport que només Croàcia ha formalitzat fins ara. L’actual president de l'Associació dels Museus Marítims de la Mediterrània, l'italià Davide Gnola, ha destacat la complexitat d'arribar a un gresol d'entitats practicants i defensores de la vela llatina, d'una banda, i de la navegació al terç, de l'altra, al llarg de tot el litoral de la península itàlica i els territoris insulars. I s’ha mostrat prudent respecte al desig compartit que la proclamació final pugui produir-se al 2027.
Els museus, com a espais de salut i benestar
La segona jornada del fòrum, que ha tingut lloc al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, ha versat sobre la creixent implicació dels espais museístics com a eina complementària i poderosa per a la salut i el benestar de les poblacions de referència. L'exdirectora de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, la doctora Carmen Cabezas, ha defensat alguns dels indicadors demogràfics territorials, com ara una esperança de vida de 83,7 anys (per sobre de la mitjana de la Unió Europea) i mentre la població s'incrementava en gairebé un terç en només un quart de segle. Però l'estadística, ha dit, tampoc no amaga “el repte pendent de fer créixer el nombre d'anys en bona salut”, ara uns 69 de mitjana. Les xifres evidencien a banda que l'esperança de vida creix en paral·lel al nivell d'estudis o les connexions socials, especialment en les edats més avançades. I aquí és on, des de 2014, van apostar per implicar-hi altres agents i, en l'àmbit cultural, la capil·laritat territorial dels museus.
Calia però, segons Cabezas, “treball en xarxa” i hi van implicar el vincle entre museus i centres de salut del territori. I les primeres avaluacions reflecteixen que “un 40% de les més de 29.000 persones que van participar en activitats al 2024 van millorar el seu estat emocional”. Amb aquesta vocació, la cap de coordinació del Servei Català de Museus, Anna Garrido, ha detallat les línies d'acció del pla sectorial fins a 2030, on el programa Salut i Museus aposta per aquest component terapèutic “tant en la prevenció, com durant el tractament curatiu o pal·liatiu” de malalties físiques o mentals.
Èxits concrets i recerca científica
Garrido ha posat alguns exemples sobre la taula, per donar suport a grups amb trastorns com ara de l'alimentació, l'autoestima o per posar en contacte dones amb fibromiàlgia i entomar amb més resiliència la malaltia, proves pilot als museus d'art de Figueres i Cerdanyola del Vallès. Però altres dos museus adherits a l'AMMM també han exhibit iniciatives paral·leles. El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols les ha vinculat des del 2008 a la Càtedra Doctor Martí Casals de medicina rural, dirigida per Joaquim Maria Puigvert (UdG), que n'ha esmentat activitats com ara un club de lectura de novel·les sobre salut o la divulgació pràctica del patrimoni de la tradició remeiera amb plantes medicinals i del l'empremta dels primers balnearis i el turisme de salut a la població. La psicòloga de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Eva Martínez Palet ha testimoniat la col·laboració entre diversos centres sanitaris i museus de la comarca per promoure tallers, caminades o concerts, o “el recurs dels museus com a refugis de calma i silenci”.
Des d'un altre equipament de la xarxa AMMM, la directora del Museu del Port de Tarragona, Mercè Toldrà, ha presentat una altra experiència amb un grup de jubilats i jubilades de l'entorn del barri pesquer del Serrallo. A partir de la recuperació de testimonis fotogràfics i orals, aquesta activitat s'ha consolidat com a eina de socialització i ha derivat cap a tallers de cuina de peix tradicional, per fer paral·lelament voluntariat lingüístic amb joves immigrats en un exercici d'integració i comprensió entre generacions i cultures diferents. Toldrà ha afegit que el grup, cohesionat, autogestiona agendes, s'amplia i treballa proposant idees per estirar l'activitat. Una millora “per a la seva autoestima i la socialització”. En aquesta línia, Anna Garrido ha dit que cerquen projectes científics de recerca “per disposar de més dades” sobre els resultats i tendències que aprecien que donen fruit.
L'Escala agafa el testimoni
La segona jornada ha continuat durant la tarda i s’ha tancat amb una visita guiada del grup fins a l'ermita de Sant Elm, amb el mirador des d'on s'ha instituït que l'escriptor i periodista Ferran Agulló va batejar la costa Brava a inicis del segle XX. En aquest indret, Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, ha ofert a la comitiva un breu concert de piano i tenora que ha girat al voltant del projecte local Fer de Músic i que també entronca amb el centenari de la mort del sardanista i compositor guixolenc Juli Garreta. El Fòrum es reprendrà demà al matí, a la subseu del Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala, amb la tercera jornada centrada en la relació entre el patrimoni immaterial i el seu rol inspirador cap a noves comunitats sostenibles.
