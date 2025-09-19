Maria Puig (ERC) serà la nova alcaldessa de Palamós
El PSC reforça l'acord amb els republicans i descarta la possibilitat d'arribar a l'alcaldia amb un pacte amb Som-hi i Junts
Maria Puig (ERC) serà aquesta tarda nova alcaldessa de Palamós després que fa deu dies Lluís Puig deixés del càrrec. El PSC ha apostat per reforçar l'acord de govern amb minoria amb els republicans, descartant un pacte a tres bandes amb Som-hi Palamós i Junts, que van oferir públicament el seu suport a la socialista Raquel Gallego per bastir un govern alternatiu fins a final de mandat.
Maria Puig és regidora de l'ajuntament de Palamós des de l'any 2015. També és vicepresidenta 3a de la Diputació en representació d'ERC, presidenta delegada de Dipsalut i presidenta de la Comissió d'Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació de la Diputació. Fins ara, compta amb una dedicació exclusiva a la Diputació amb una retribució bruta anual de 74.721 euros. Puig és Mestra de Primària, especialista en Educació Musical i compta amb una Acreditació en Direcció de Centres Educatius de l'Escola. Professionalment ha treballat com a educadora musical en llars d'infants, com a mestra d'infantil i primària en diversos centres públics, i com a professora de llenguatge musical a l'Escola de Música tradicional de la Generalitat. Membre de la Federació Regional d'Esquerra Republicana de Catalunya a Girona, també ha estat Coordinadora Territorial de Joventut a Girona del Departament d'Acció Social Generalitat de Catalunya (2007-2011)
Més pes pel PSC a l'equip de govern
La sortida del govern de Lluís Puig ha propiciat una reformulació del pacte entre ERC i PSC, en el qual els socialistes aconsegueixen una major representativitat. Segons el PSC, el partit assumirà funcions equiparables a la figura de vicealcalde en la primera tinença d’alcaldia, tres de les cinc tinences d’alcaldia i una reestructuració de les àrees que permetrà una millor optimització dels recursos. "Aquest pas dota el PSC d’un pes específic dins del Govern i reforça el paper dels tres regidors socialistes, sempre amb la voluntat de continuar treballant de manera responsable i constructiva per assolir els objectius compromesos", asseguren en un comunicat.
La cap del grup municipal de Palamós pel PSC, Raquel Gallego, ha destacat que “vam entrar al Govern per treballar i seguim amb la mateixa voluntat i determinació. Garantim una governança basada en la confiança, la coherència i el respecte institucional, i el nostre compromís és amb la ciutadania i amb el projecte de municipi que vam acordar”.
Per la seva banda, la primera secretària de l’Agrupació de Palamós del PSC, Yolanda Aguilar, ha remarcat que “Palamós necessita continuïtat, estabilitat i rigor en la gestió, i nosaltres hi serem per assegurar-ho. El que ens guia no són maniobres partidistes, sinó la responsabilitat de garantir que el municipi avanci amb seguretat i ambició”.
El ple per votar el nou alcalde de Palamós se celebra avui a les cinc de la tarda a l'ajuntament. L'aposta d'Esquerra, la força més votada en les darreres eleccions municipals, és la número 2 i portaveu del grup municipal, Maria Puig. Recordem, però, que els grups en l'oposició de Som-hi per Palamós i Sant Joan, i Junts per Catalunya, rebutgen aquesta opció i, com a alternativa, han ofert suport a un govern ampli liderat per la socialista Raquel Gallego, ara mateix alcaldessa en funcions del municipi.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»