Palafrugell convertirà la plaça de Can Mario en un espai artístic
Un projecte de convivència comunitària portarà avui les primeres accions amb la creació d'un mural, un workshop de videodansa i hip-hop experimental
La plaça de Can Mario de Palafrugell serà avui un espai per a l'art i la creativitat, a través d'un projecte de convivència comunitària.
"Vine a imaginar el nou mural del Museu del Suro“ i un workshop de videodansa i hip-hop experimental són el tret de sortida de la iniciativa que busca treballar des de la creativitat i l’art, els conflictes vinculats a l’ús de l’espai públic i dels equipaments municipals
Avui hi haurà les dues propostes artístiques obertes a tothom, organitzades pel Servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament.
L’art urbà i la dansa es combinaran per transformar la plaça de Can Mario en un lloc de trobada, imaginació i construcció col·lectiva.
L’activitat té com a finalitat recollir les idees, emocions i experiències de les persones que viuen i transiten per aquest espai tan emblemàtic del municipi per, posteriorment, pintar un mural que donarà vida a la plaça. Aquesta sessió dinamitzada per la muralista Nirvana Jiménez tindrà lloc al Museu del Suro d’11 del matí a 1 del migdia. Es tracta d’una proposta oberta a totes les edats, que pretén ser un primer pas per crear una obra artística col·lectiva que representi la diversitat i la riquesa social de Palafrugell.
Paral·lelament, a la plaça es durà a terme un workshop de videodansa i hip-hop experimental conduït per la ballarina i coreògrafa Lola Pérez, juntament amb la videògrafa i fotògrafa Nora Frush. Aquest taller, que es farà de 10 a 13 h, proposa una experiència de moviment, càmera i creació col·lectiva adreçada a persones de tots els nivells, sense necessitat d’experiència prèvia. L’activitat és gratuïta i recomana vestir roba fosca i còmoda, per facilitar la llibertat de moviments.
La jornada forma part d’una intervenció comunitària, coordinada pel Servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell, que busca treballar, des de la creativitat i l’art, els conflictes vinculats a l’ús de l’espai públic i dels equipaments municipals en una zona, com és la plaça de Can Mario, molt freqüentada per joves i infants. Les activitats estan pensades per fomentar la participació activa, la convivència i la cohesió entre veïnat.
Aquesta iniciativa està finançada per la Diputació de Girona i s’emmarca dins del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l’Ajuntament de Palafrugell. El projecte posa l’accent en dos dels seus eixos estratègics principals que són la participació juvenil, com a eina per regenerar la comunitat i adaptar-se als canvis socials i culturals del municipi; i la cultura com a motor de cohesió social, entesa com una expressió viva, compartida i co-creada entre les diverses generacions i cultures que conviuen a Palafrugell.
Totes les activitats estan integrades dins la tasca que es desenvolupa des del Servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament i el projecte comunitari dels educadors de carrer. L’equip de mediació dinamitzarà cercles de diàleg durant la jornada per acompanyar els espais de trobada i transformar els conflictes en oportunitats de convivència.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Lluc Salellas: 'El que ho ha fet bé amb les escombraries ho veurà reflectit en la taxa