Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell convertirà la plaça de Can Mario en un espai artístic

Un projecte de convivència comunitària portarà avui les primeres accions amb la creació d'un mural, un workshop de videodansa i hip-hop experimental

Can Mario, en una imatge d'arxiu.

Can Mario, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Palafrugell

La plaça de Can Mario de Palafrugell serà avui un espai per a l'art i la creativitat, a través d'un projecte de convivència comunitària.

"Vine a imaginar el nou mural del Museu del Suro“ i un workshop de videodansa i hip-hop experimental són el tret de sortida de la iniciativa que busca treballar des de la creativitat i l’art, els conflictes vinculats a l’ús de l’espai públic i dels equipaments municipals

Avui hi haurà les dues propostes artístiques obertes a tothom, organitzades pel Servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament.

L’art urbà i la dansa es combinaran per transformar la plaça de Can Mario en un lloc de trobada, imaginació i construcció col·lectiva.

L’activitat té com a finalitat recollir les idees, emocions i experiències de les persones que viuen i transiten per aquest espai tan emblemàtic del municipi per, posteriorment, pintar un mural que donarà vida a la plaça. Aquesta sessió dinamitzada per la muralista Nirvana Jiménez tindrà lloc al Museu del Suro d’11 del matí a 1 del migdia. Es tracta d’una proposta oberta a totes les edats, que pretén ser un primer pas per crear una obra artística col·lectiva que representi la diversitat i la riquesa social de Palafrugell.

Paral·lelament, a la plaça es durà a terme un workshop de videodansa i hip-hop experimental conduït per la ballarina i coreògrafa Lola Pérez, juntament amb la videògrafa i fotògrafa Nora Frush. Aquest taller, que es farà de 10 a 13 h, proposa una experiència de moviment, càmera i creació col·lectiva adreçada a persones de tots els nivells, sense necessitat d’experiència prèvia. L’activitat és gratuïta i recomana vestir roba fosca i còmoda, per facilitar la llibertat de moviments.

La jornada forma part d’una intervenció comunitària, coordinada pel Servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament de Palafrugell, que busca treballar, des de la creativitat i l’art, els conflictes vinculats a l’ús de l’espai públic i dels equipaments municipals en una zona, com és la plaça de Can Mario, molt freqüentada per joves i infants. Les activitats estan pensades per fomentar la participació activa, la convivència i la cohesió entre veïnat.

Aquesta iniciativa està finançada per la Diputació de Girona i s’emmarca dins del Pla Local de Joventut 2022-2025 de l’Ajuntament de Palafrugell. El projecte posa l’accent en dos dels seus eixos estratègics principals que són la participació juvenil, com a eina per regenerar la comunitat i adaptar-se als canvis socials i culturals del municipi; i la cultura com a motor de cohesió social, entesa com una expressió viva, compartida i co-creada entre les diverses generacions i cultures que conviuen a Palafrugell.

Totes les activitats estan integrades dins la tasca que es desenvolupa des del Servei de Mediació i Convivència de l’Ajuntament i el projecte comunitari dels educadors de carrer. L’equip de mediació dinamitzarà cercles de diàleg durant la jornada per acompanyar els espais de trobada i transformar els conflictes en oportunitats de convivència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents