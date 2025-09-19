Una tercera part de la plantilla de l'hospital de Palamós no utilitza vehicle motoritzat per anar a la feina
Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà fa una enquesta als treballadors amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat
La majoria dels professionals sanitaris que treballen a centres dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, entre els quals hi ha l'hospital de Palamós, viuen prop del lloc de feina i han de recórrer menys de 10km des del seu domicili per arribar a la feina (56%). Aquesta proximitat al centre de treball fa que fins a un 34% de la plantilla no utilitzi mitjà de transport de combustió i ho faci a peu (29%), en bicicleta (4%) o patinet (1%).
Tot i això, el transport privat i en concret el cotxe continua essent l’opció majoritària, amb un 60% dels desplaçaments, molt lluny de la motocicleta, amb un 6%.
D’entre els desplaçaments en cotxe, un 10% d’ells són en vehicle compartit. I un 53% de les persones enquestades que es desplacen en cotxe estarien disposades a compartir el cotxe ja sigui d’anada o tornada.
Amb tot, el càlcul de la petjada de carboni d’aquests desplaçaments suposa un total de 418,77 tones de CO2. Si s’extrapola al total de la plantilla, els desplaçaments suposen 1.377 tones de CO2, és a dir, el doble de les emissions anuals derivades del consum elèctric de l’hospital i l’edifici Fleming.
Aquestes són les principals dades de l'enquesta duta a terme a professionals, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins a 478 professionals han contestat l’enquesta, que suposa un 30% de la plantilla.
