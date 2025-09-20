L’oposició de Mont-ras se’n va del ple i carrega contra l’alcaldessa
En denuncien «autoritarisme» i reclamen «respecte» en els drets d’expressió
Els regidors del Grup Municipal Acord Municipal per Mont-ras - AM (AMM-AM), a l'oposició al municipi baix-empordanès, van abandonar aquest dilluns el ple municipal, després de reclamar respecte als seus drets d'expressió i representació ciutadana, així com de denunciar els "continus greuges" que pateixen per part de l'equip de govern (Junts) i, en particular, de l'alcaldessa que presideix la institució, Vanessa Peiró.
Abans d'abandonar la sessió, el portaveu d'AMM-AM, Gaietà Gómez, va exposar els motius que els van portar a prendre aquesta decisió. La gota que ha fet vessar el got ha arribat amb la convocatòria del ple del mes de setembre. "L'equip de govern ens va estar marejant amb canviar la data del ple, que segons vam acordar en sessió el juny del 2023 s'hauria de celebrar cada primer dilluns de mes senar. Vam acceptar el canvi, ja que volien incloure un punt sobre el POUM, malgrat que finalment no ho van acabar fent", explica Gómez. "La nostra sorpresa va arribar quan una hora abans que s'hagués de celebrar el ple, l'equip de govern va voler incloure aquest punt per via d'urgència. I, evidentment, amb aquesta limitació de temps i la dificultat d'accés que tenim a la documentació, no podíem revisar els expedients i posicionar-nos de forma coherent amb un tema tant important com és l'ordenació urbanística del nostre municipi".
Manca de transparència
A més, els regidors a l'oposició van denunciar que a la majoria dels plens no se'ls respon a les qüestions plantejades, així com que es vulneren els seus drets d'expressió i de representació ciutadana. Prova d'això és que "durant el ple celebrat el 7 de juliol, l'alcaldessa va retirar la paraula al cap de l'oposició en dues ocasions, sense que el motiu fos procedent i sense haver fet un advertiment previ", segons afirmen.
Des d'AMM-AM creuen que és "desconsiderat que ens rebutgin mocions proposades per nosaltres, com la que vam presentar per donar suport a l'escola La Bressola, i que dos mesos després ells en presentin una de pròpia sobre el mateix tema ignorant la nostra proposta original". Així mateix, lamenten que l'equip de govern no convidi a l'oposició als actes institucionals de l'Ajuntament: "Això és una falta de respecte no només pels companys que formem part del consistori, sinó també cap als 284 veïns i veïnes que ens van votar com als seus representants polítics a les eleccions municipals del 2023", conclou Gómez.
