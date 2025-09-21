Només una empresa es presenta al concurs pel servei de neteja i residus a Palamós
L'oferta econòmica és de 72.562.302 euros, 65.000 euros per sota el pressupost base de licitació amb IVA
Només una empresa, Urbaser S.A, s'ha presentat al concurs per al contracte dels serveis de recollida de residus, neteja viària i de platges de Palamós. Ho ha fet amb una oferta de 72.562.302 euros, 65.000 euros per sota el pressupost base de licitació amb IVA. L'expedient està en avaluació, la fase prèvia a l'adjudicació. L'empresa que s'ha presentat és la que té el servei actualment.
En les millores i canvis en la gestió s'incorpora el porta a porta, en diferents modalitats i en alguns sectors.
El contracte actual del 2006 ha tingut cinc pròrrogues i amb la nova contractació, s'espera millorar el servei. El nou contracte haurà d'estar en vigor l'1 de desembre vinent.
El procés per posar-ho a concurs es va aprovar en un ple aquest estiu. Segons es va explicar, el sistema porta a porta s'espera que permeti millorar el servei i la recollida selectiva que actualment se situa en un 30%. Una part del municipi comptarà amb el sistema de cubells individuals de recollida porta a porta i la resta funcionarà amb el sistema d'illes emergents. Aquestes es col·loquen als vespres i es retiren als matins. A més, com a moltes poblacions, hi haurà el sistema d'identificació electrònica.
També es contemplen millores en els equipaments que s'utilitzen per a la neteja i nous serveis com el de les platges el cap de setmana durant tot l'any.
El nou contracte que ha sortit a concurs és per a un període de deu anys. La pròrroga vigent acaba el 30 de novembre. Al concurs només s'ha presentat la mateixa empresa que ara porta el servei, amb una oferta econòmica pràcticament idèntica al preu de sortida. En els darrers anys s'han anat incorporant millores a través d'ampliacions a les pròrrogues. Però la neteja és des de fa temps una de les problemàtiques al municipi amb queixes per brutícia i per la lentitud a posar de nou a concurs el servei.
