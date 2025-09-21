Palafrugell tindrà un Centre de Noves Oportunitats a l’antic escorxador municipal
L'objectiu del nou equipament és oferir formació a joves que han deixat els estudis o tenen baixa qualificació acadèmica
El Departament d’Educació i Formació Professional i l’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) han acordat la creació d’un Centre de Noves Oportunitats als terrenys de l’antic escorxador municipal. El nou equipament, adreçat a joves d’entre 15 i 29 anys que han deixat els estudis prematurament o tenen una baixa qualificació acadèmica, oferirà itineraris flexibles i personalitzats amb orientació i acompanyament continuat. La consellera, Esther Niubó, i l’alcaldessa, Laura Millán, han destacat aquest dissabte que el projecte vol donar una segona oportunitat formativa i laboral, reduir l’abandonament escolar i l’atur juvenil i evitar la fugida de talent al Baix Empordà.
El Departament d’Educació i Formació Professional i l’Ajuntament de Palafrugell han acordat impulsar la creació d’un Centre de Noves Oportunitats als terrenys de l’antic escorxador municipal, al carrer del Cementiri. El nou equipament té com a objectiu oferir una segona oportunitat educativa i d’inserció laboral a joves d’entre 15 i 29 anys que han deixat els estudis prematurament o que no disposen de titulació més enllà de l’ESO.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat aquest dissabte a la tarda el municipi per conèixer de primera mà el projecte, juntament amb l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, i la regidora d’Educació, Maria Lluïsa Teixidor. Durant la visita institucional, la consellera ha signat el llibre d’honor de la vila a l’Ajuntament i posteriorment s’ha desplaçat a l’Escola de Música de Palafrugell, on se li ha presentat el projecte de municipalitzar aquest servei.
El Centre de Noves Oportunitats de Palafrugell oferirà itineraris flexibles i personalitzats que combinaran metodologies pràctiques amb orientació integral i un acompanyament educatiu i emocional continuat. L’objectiu és ajudar els joves a recuperar la motivació per aprendre, millorar les seves competències i augmentar les garanties d’accedir a nous estudis o incorporar-se al mercat laboral.
Segons ha destacat l’alcaldessa, “aquest centre serà una porta oberta perquè cap jove quedi enrere. Donar oportunitats reals de formació i inserció és apostar pel futur de la població”. En aquest sentit, el projecte és també una resposta a una necessitat creixent del municipi i del conjunt del Baix Empordà: reduir l’abandonament escolar prematur, millorar les opcions d’inserció laboral i disminuir l’atur juvenil, i evitar el desarrelament i la fugida de talent jove.
L’emplaçament escollit, a l’antic escorxador municipal, garanteix una bona accessibilitat, segons l'alcaldessa, i permetrà habilitar espais versàtils adaptats a diferents tipus de formació. A més, la seva ubicació facilitarà l’arribada de joves de tota la comarca gràcies a la connexió amb el transport públic i obrirà la porta a generar sinergies amb altres recursos municipals.
L’Ajuntament de Palafrugell assumirà les obres d’adaptació necessàries de l’edifici, mentre que el Departament d’Educació serà l’encarregat de posar en marxa el servei. Aquest centre, a més, s’emmarca dins del nou decret de Noves Oportunitats que està elaborant el Departament i que busca unificar i donar coherència a les diferents accions orientades a joves que han deixat el sistema educatiu.
Amb aquesta iniciativa, Palafrugell es converteix en un municipi capdavanter en l’aposta per oferir vies de segona oportunitat als joves, un projecte que es vol afrontar amb una estratègia compartida entre institucions.
