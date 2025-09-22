Calonge centrarà el festival d'arquitectura i urbanisme en les urbanitzacions de baixa densitat
La jornada professional inclourà la conferència inaugural de l'arquitecta Benedetta Tagliabue, però el programa contempla activitats lúdiques per a tots els públics
Fonament, el festival d’arquitectura i urbanisme de Calonge i Sant Antoni, se centrarà en les urbanitzacions de baixa densitat i inclourà activitats lúdiques. Se celebrarà en la primera edició del 16 al 19 d'octubre amb una àmplia oferta d'activitats gratuïtes. Activitats de fotografia, música, dansa, cinema, rutes i visites guiades adreçades a diferents tipus de públic.
En el marc del festival se celebrarà una jornada professional sobre les urbanitzacions de baixa densitat amb la participació de l'arquitecta Benedetta Tagliabue i experts d’arreu del país
Una oferta que combina un congrés professional, activitats educatives i una variada programació cultural oberta a la ciutadania.
Jornada professional
La jornada professional tindrà lloc el divendres 17 d’octubre al Castell de Calonge i tractarà els reptes de les urbanitzacions de baixa densitat amb ponències i taules rodones que reuniran especialistes en arquitectura, urbanisme i dret públic.
El programa inclou la conferència inaugural titulada Architecture of Care, a càrrec de l’arquitecta Benedetta Tagliabue, cofundadora del despatx EMBT Architects i presidenta de la Fundació Enric Miralles. També hi participaran reconeguts experts com Francesc Peremiquel, professor del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC; Sandra Núñez-Malavé, arquitecta i representant del col·lectiu CCRS; Josep Maria Llop, arquitecte urbanista; Laura Corsunsky, advocada i fundadora de Corsunsky Advocats & Consultors; Pablo Molina, soci del departament de Dret Públic de Garrigues; Lola Domènech, professora i arquitecta; Francesc Muñoz, professor de geografia urbana a la UAB; Jordi Franquesa, professor de la UPC; Isabel Castiñeira, arquitecta i professora de l’ETSAV-UPC; i Agustí Serra, director de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial-ACM i exdirector general d’Ordenació Territorial, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat de Catalunya.
La programació del festival combina exposicions, rutes, debats i espectacles que permetran acostar l’arquitectura i l’urbanisme a tots els públics. La prèvia del festival començarà el 15 d’octubre amb la inauguració de l’exposició Dream City del fotògraf i arquitecte Adrià Goula al Castell de Calonge, una proposta que combina realitat i fantasia urbanística.
El dijous 16 d’octubre els centres educatius del municipi acolliran el projecte pedagògic ArquiEscola del Col·legi d’Aqruitectes de Catalunya (COAC) i el mateix dia a la tarda es farà un acte de reconeixement dels treballs de recerca d’estudiants de batxillerat en arquitectura, urbanisme i ciutat. La jornada es clourà amb un vespreig arquitectònic dedicat a Gaudí, a càrrec de l’historiador i llibreter Jordi Vilar a l’Hotel Terra de Vents.
El divendres 17 d’octubre, a banda de la jornada professional, tindrà lloc la projecció del documental Miralles de Maria Mauti amb la presentació de la mateixa Benedetta Tagliabue, una tertúlia històrica sobre la Bauhaus amb Cèlia Costa i Jordi Vilar, a més del concert de la cantautora Lia Sampai a la Plaça Major.
El dissabte 18 d’octubre serà el torn de les rutes guiades Obrim Calonge, que permetrà visitar masos emblemàtics del municipi, i Obrim Sant Antoni, centrada en el descobriment d’edificis singulars. Aquell mateix vespre es projectarà la pel·lícula El 47 de Marcel Barrena a la Sala Fontova.
El diumenge 19 d’octubre el festival es tancarà amb una ruta d’arquitectura i espai públic que recorrerà el Centre Cultural Colònica, l’Hotel Terra de Vents i l’entorn del Teatre Fontova. El colofó final serà amb una acció de dansa contemporània a càrrec de la companyia CobosMika.
Gairebé totes les activitats són gratuïtes, tot i que algunes requereixen inscripció prèvia. Tot plegat, amb la finalitat d’apropar l’arquitectura i l’urbanisme al conjunt de la ciutadania, desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava i consolidar Calonge i Sant Antoni com a municipi actiu i cultural tot l’any. Fonament busca posar en valor el patrimoni arquitectònic i urbà com a eina de transformació del territori i de la manera com vivim els espais que ens envolten.
