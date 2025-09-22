Més de 100 empresaris han participat a la 17a edició del Debat d’Economia de Begur
Josep Maria Martí (president de Moventis) i Josep Ametller (fundador i president d’Ametller Origen) comparteixen algunes de les seves experiències
Més de cent empresaris i representants institucionals de l’Empordà han assistit aquest dilluns al Debat d'Economia de Begur, que enguany arribava a la dissetena edició.
El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, ha obert la jornada destacant els valors de la institució: “Fer xarxa entre empreses i institucions és la nostra raó de ser. Aquest acte n’és un exemple, i vull agrair la participació de tothom que ens acompanya en una trobada ja imprescindible per al territori”. També ha fet un repàs dels principals èxits assolits per la Cambra durant el darrer any.
Josep Maria Martí (president de Moventis) i Josep Ametller (fundador i president d’Ametller Origen), han compartit la seva trajectòria empresarial, els valors i les vivències personals que els han marcat en un diàleg amb la periodista Laura Rosel. Martí, actualment president i un dels hereus d’una empresa familiar amb més de cent anys d’història, ha posat en valor la responsabilitat de mantenir la personalitat i el bon lideratge en una companyia que s’ha fet molt gran: “Sempre que veig una cara nova m’hi apropo per presentar-me. El contacte humà i les petites coses són clau en una empresa”. També ha posat en valor la importància del transport públic per desenvolupar el territori i per arribar a un turisme de qualitat i ha explicat que cada any inverteixen molt en vehicles més sostenibles. Per la seva banda, Ametller, d’origen pagès i auster, ha subratllat la importància d’inculcar els valors de l’empresa als equips intermedis i de donar suport als agricultors davant els reptes de l’alimentació i el canvi climàtic: “La diferenciació ha estat essencial per fer-nos un lloc en el mercat. Creiem en ajudar els productors a modernitzar-se i en transmetre als treballadors la importància de cada detall per petit que sigui”.
El debat ha girat entorn de qüestions estratègiques com la gestió del creixement empresarial, la formació del talent, la sostenibilitat i el paper de la mobilitat i l’alimentació en la qualitat de vida i el futur del país. Els assistents han intervingut en un torn de preguntes, que s’ha allargat en un dinar de treball compartit amb els ponents.
L’acte l’ha clausurat l’alcaldessa de Begur i diputada al Parlament, Maite Selva, que ha remarcat “la col·laboració permanent entre l’Ajuntament i la Cambra i la importància de jornades com aquesta per encarar els reptes econòmics del futur i teixir aliances amb tots els agents socials”.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Tallada la C-65 a Llagostera per un accident de trànsit
- Troben sa i estalvi un veí de Sant Martí Sapresa desaparegut des del dijous
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona