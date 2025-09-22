Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
Van actuar de matinada, trencant l'accés principal amb una eina contundent i van fugir amb el botí
Els responsables del negoci demanen ajuda per localitzar els delinqüents i els vehicles sostrets
Quatre individus encaputxats van assaltar un concessionari de motos de Torroella de Montgrí, situat a la carretera de l’Estartit. L’actuació va ser ràpida, precisa i amb aparença de premeditació. Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés.
El robatori va tenir lloc cap a ters quarts de dotze de la nit de dijous i per accedir a l'establiment, un dels lladres va trencar l’accés principal del local amb una eina tipus escoda-semblant a un martell pesant-. Així, en pocs segons van aconseguir forçar la porta de vidre per accedir a l’interior de les instal·lacions.
Segons les imatges captades per les càmeres de seguretat, tres dels assaltants vestien granotes i anaven totalment tapats per evitar ser identificats. Un d’ells es va encarregar de colpejar la porta fins a fer-la miques, mentre els altres estaven preparats per entrar-hi immediatament. Un cop dins, es van desplaçar amb rapidesa fins al fons del concessionari i van localitzar els vehicles objecte del robatori. En menys de dos minuts, segons les gravacions, van aconseguir sostreure quatre motocicletes: tres de noves i una propietat d’un client que es trobava al local.
Les imatges mostren com els lladres actuen amb aparent tranquil·litat malgrat haver trencat l’entrada principal i fer saltar l’alarma. Això no els va impedir acabar l’acció i fugir abans no arribés el propietari del negoci, que es va desplaçar al lloc immediatament després de rebre l’avís. Els lladres van cometre el robatori en dos minuts i quan el propietari hi va arribar, només 12 minuts després que sonés l’alarma, els delinqüents ja havien desaparegut.
Segons les primeres hipòtesis, els autors del robatori podrien haver tingut preparada una furgoneta o un altre vehicle gran als voltants del concessionari, fet que els hauria permès carregar ràpidament les motos i fugir amb facilitat.
Uns 22.000 euros
Els Mossos d’Esquadra van acudir al lloc dels fets i van confirmar el robatori. Van recomanar als responsables del negoci presentar la denúncia formal, tràmit que es va dur a terme l’endemà, divendres. A partir d’aquí, la Unitat d’Investigació de la comissaria de la Bisbal d’Empordà ha obert diligències i ha iniciat les gestions per intentar identificar els autors del robatori i recuperar els vehicles sostrets.
El valor total de les motos robades s’estima en uns 22.000 euros, segons fonts del mateix concessionari. Entre els vehicles hi ha una moto d’enduro nova, valorada en 9.000 euros, i una motocicleta d’un client que es trobava en reparació.
Demanen ajuda
Davant la impotència per la situació, els responsables del negoci han decidit fer una crida pública a través de les xarxes socials del concessionari.
Hi demanen la col·laboració ciutadana per si algú pot aportar informació que ajudi a localitzar els lladres o els vehicles robats. Asseguren que es troben en una situació de desemparament i indignació. Mentrestant, la investigació policial continua oberta.
