Sant Feliu de Guíxols acull la primera Fira de l'Energia del Baix Empordà
L’esdeveniment tindrà lloc el 26 i 27 de setembre i se centrarà en temes com la mobilitat sostenible i les instal·lacions renovables
El Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols impulsen la primera Fira de la Transició Energètica del Baix Empordà. L’esdeveniment se celebrarà el divendres 26 de setembre al Monestir de Sant Feliu i el dissabte 27 al Passeig del Mar. La trobada inclourà xerrades, ponències, activitats divulgatives i estands especialitzats en temes com la mobilitat sostenible, les instal·lacions renovables o l’estalvi energètic.
Davant els impactes directes del canvi climàtic —com les sequeres extremes, les llevantades, els incendis forestals i la pujada del nivell del mar— la fira vol contribuir a accelerar el canvi cap a un model energètic més sostenible i resilient i també convertir-se en una plataforma per a l'acció col·lectiva i la presa de decisions informades sobre el futur energètic.
El model energètic actual de Catalunya depèn d'energies fòssils i nuclears, amb una presència limitada de les fonts renovables. La fira destaca la importància d'impulsar les estratègies nacionals i comarcals, alhora que desenvolupar accions individuals i comunitàries.
El programa de la Fira
La primera jornada, el 26 de setembre, es durà a terme una trobada institucional amb representants dels ajuntaments del Baix Empordà i d’altres administracions. Després de la inauguració, se celebraran diferents ponències sobre les afectacions del canvi climàtic a la comarca i la necessitat de desplegar infraestructures d’energies renovables. La sessió culminarà amb una dinàmica per acordar la Declaració de Sant Feliu, un document conjunt per tal de refermar el compromís comarcal amb la transició energètica.
L’esdeveniment continuarà l’endemà, 27 de setembre, al Passeig del Mar on tindran lloc les xerrades especialitzades i l’exposició ‘Cap a on anem?’. També hi haurà una fira amb una dotzena d’estands d’empreses i serveis de mobilitat sostenible, instal·lacions renovables, eficiència i estalvi energètic, rehabilitació i sistemes tèrmics renovables. Tots els detalls de la Fira es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Empordà, en aquest enllaç.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- El Departament d'Interior apunta que la pressió a Barcelona fa que els delinqüents es traslladin a Girona