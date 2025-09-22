Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Feliu de Guíxols acull la primera Fira de l'Energia del Baix Empordà

L’esdeveniment tindrà lloc el 26 i 27 de setembre i se centrarà en temes com la mobilitat sostenible i les instal·lacions renovables

D’esquerra a dreta, la regidora de Sostenibilitat de Sant Feliu, Tili Ribera, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, el el president del Consell Comarcal, Enric Marquès, i la consellera comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica, Agnès Gasull.

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

El Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols impulsen la primera Fira de la Transició Energètica del Baix Empordà. L’esdeveniment se celebrarà el divendres 26 de setembre al Monestir de Sant Feliu i el dissabte 27 al Passeig del Mar. La trobada inclourà xerrades, ponències, activitats divulgatives i estands especialitzats en temes com la mobilitat sostenible, les instal·lacions renovables o l’estalvi energètic.

Davant els impactes directes del canvi climàtic —com les sequeres extremes, les llevantades, els incendis forestals i la pujada del nivell del mar— la fira vol contribuir a accelerar el canvi cap a un model energètic més sostenible i resilient i també convertir-se en una plataforma per a l'acció col·lectiva i la presa de decisions informades sobre el futur energètic.

El model energètic actual de Catalunya depèn d'energies fòssils i nuclears, amb una presència limitada de les fonts renovables. La fira destaca la importància d'impulsar les estratègies nacionals i comarcals, alhora que desenvolupar accions individuals i comunitàries.

El cartell de la Fira de l'Energia del Baix Empordà.

El cartell de la Fira de l'Energia del Baix Empordà. / DdG

El programa de la Fira

La primera jornada, el 26 de setembre, es durà a terme una trobada institucional amb representants dels ajuntaments del Baix Empordà i d’altres administracions. Després de la inauguració, se celebraran diferents ponències sobre les afectacions del canvi climàtic a la comarca i la necessitat de desplegar infraestructures d’energies renovables. La sessió culminarà amb una dinàmica per acordar la Declaració de Sant Feliu, un document conjunt per tal de refermar el compromís comarcal amb la transició energètica.

L’esdeveniment continuarà l’endemà, 27 de setembre, al Passeig del Mar on tindran lloc les xerrades especialitzades i l’exposició ‘Cap a on anem?’. També hi haurà una fira amb una dotzena d’estands d’empreses i serveis de mobilitat sostenible, instal·lacions renovables, eficiència i estalvi energètic, rehabilitació i sistemes tèrmics renovables. Tots els detalls de la Fira es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Empordà, en aquest enllaç.

