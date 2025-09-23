El Mercat Municipal de Palamós tanca per reformar-se i obrirà en un recinte alternatiu
L’espai temporal entrarà en funcionament el 3 d’octubre amb onze establiments i mantindrà l’horari de dilluns a dissabte
El Mercat Municipal de Palamós tanca per reformar-se i trasllada l’activitat a un recinte temporal que obrirà divendres 3 d’octubre amb onze parades i el mateix horari de dilluns a dissabte. El nou emplaçament, batejat com "El Provisional", se situa a l’avinguda de Catalunya amb carrer Carmel, a 150 metres de l’edifici actual. Hi operaran sis peixateries, una fruiteria, una fleca, una carnisseria, una parada de conserves salades i un bar.
Les obres començaran dimecres 1 d’octubre i tenen un termini previst de set mesos. El consistori recorda que el projecte s’ha adjudicat per 2.418.625 euros (IVA inclòs), dels quals 1.373.700 provenen dels fons Next Generation EU. L’Ajuntament assenyala que l’edifici, construït el 1989, «presenta un deteriorament i envelliment evident» que fa necessària una intervenció integral.
«Millora energèticament, estèticament i funcionalment»
El govern municipal destaca que el projecte «manté la ubicació cèntrica i respecta l’estructura actual, però renova totalment tant l’interior com la façana per millorar-lo energèticament, estèticament i funcionalment». Segons la memòria tècnica, la planta baixa serà completament envidrada per afavorir la transparència i la il·luminació natural, mentre que les plantes superiors tindran façana de maó ceràmic massís amb juntes obertes «per garantir ventilació i crear un filtre solar».
L’Ajuntament explica que l’edifici quedarà «lleugerament elevat respecte al carrer per evitar els efectes de possibles inundacions», i que les obres incorporaran un ascensor i la supressió de barreres arquitectòniques, així com «places reservades per a persones amb mobilitat reduïda a la primera planta».
Pel que fa a la distribució, el consistori detalla que la planta baixa (1.203 m²) es destinarà a la venda del mercat, la primera (468 m²) a aparcament i serveis complementaris, i la segona (440 m²) a magatzems i obradors.
