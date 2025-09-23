Mònica Alcalà renuncia a repetir com a candidata d’ERC a Palafrugell
La regidora assegura que continuarà implicada en el projecte republicà i anima a obrir un nou lideratge al municipi
Sílvia Romero no repetirà com a cap de llista d’ERC a Sant Feliu de Guíxols el 2027
La regidora i portaveu d’ERC a Palafrugell, Mònica Alcalà, ha anunciat que no repetirà com a candidata de la formació a les eleccions municipals del 2027. Alcalà ho va comunicar a través d’una carta a la militància.
La republicana va explicar que la seva decisió respon a la voluntat d’haver exercit un paper de transició: «He pres aquesta decisió perquè crec que he exercit amb responsabilitat i compromís el que tocava: ser pont de transició entre un equip de govern que tancava una etapa i impulsar un nou cicle».
«Un aprenentatge immens»
De la mateixa manera, la portaveu d'ERC va remarcar que el seu pas per la política ha estat «un aprenentatge immens», primer com a regidora d’Educació en l’anterior equip de govern i, actualment, com a portaveu del grup municipal a l’oposició. També va expressar el seu agraïment a l’anterior alcalde, Josep Piferrer, i als regidors Roser Massaguer, Mònica Tauste i Pau Lladó, per la confiança i el suport en aquesta trajectòria.
Tot i renunciar a encapçalar la llista, Alcalà va deixar clar que no abandona la política local ni el grup municipal: «Seguiré sumant i participant dels debats sobre com dissenyar un Palafrugell per a tothom. La meva decisió ha de ser el punt de partida per a la secció local per escollir nous lideratges per construir un projecte capaç de garantir un municipi ple d’oportunitats i liderar accions valentes pel bé de tothom». Properament, la secció local d’ERC convocarà una assemblea per escollir la persona que encapçalarà la candidatura republicana a les municipals del 2027.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts