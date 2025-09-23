Palafrugell recull 70 quilos de deixalles de les platges de Tamariu, Llafranc i Calella
Una neteja per terra i per mar amb 85 voluntaris ha permès retirar tota mena de brutícia, principalment plàstic
Palafrugell recull 70 quilos de deixalles en una neteja amb 85 voluntaris a les platges de Llafranc, Tamariu i Calella. La neteja es va fer per terra i per mar amb immersions i embarcacions lleugeres com caiacs.
31 submarinistes, 42 participants a peu, 11 amb caiac i 1 persona amb paddle surf van ser els equips amb voluntaris de la neteja. Els 69,95 kg de residus recollits principalment eren ampolles i envasos de plàstic, llaunes, taps i altres fragments de plàstic, Porexpan, burilles, tovalloletes i estris de pesca (fils, hams...). Tot el material recollit, després de classificar-se, es va traslladar a la Deixalleria municipal.
L’activitat "Netegem el litoral" ha estat organitzada per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell amb la col·laboració de l’àrea de Qualitat Urbana i diferents centres d’immersió i activitats amb caiac.
Des de l'ajuntament han explicat que "l’objectiu de la jornada va més enllà de la retirada de residus del litoral, i també pretén conscienciar a la ciutadania sobre la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar l’abocament de residus al medi natural".
Participació d'entitats i clubs
Va ser possible gràcies a la col·laboració del centre d’immersió Poseidon Diving Costa Brava a la platja del Port Pelegrí; en el cas de Llafranc, gràcies al centre d’immersió Triton Diving i de l’empresa de caiacs Tourist Service; i de l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu, el Club Nàutic Tamariu,Stolli's Divebase i el Club d’Immersió Biologia a la platja de Tamariu.
L'activitat de neteja es porta a terme des de fa anys amb la participació d'entitats, centres d’immersió i l’Ajuntament. Des de l’any 1993, l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu impulsa iniciatives per l’estudi i protecció de del fons marí de Tamariu; a la platja de Llafranc s’ha dut a terme la neteja de la platja de manera ininterrompuda des de l’any 2004; i a Calella, les jornades s’han celebrat des de l’any 2013, a la platja del Port Pelegrí. La platja de Tamariu va recuperar la jornada de neteja l’any passat, després d’una aturada d’uns anys, tornant així l’activitat als tres nuclis costaners del municipi.
