Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell recull 70 quilos de deixalles de les platges de Tamariu, Llafranc i Calella

Una neteja per terra i per mar amb 85 voluntaris ha permès retirar tota mena de brutícia, principalment plàstic

Neteja a les platges de Palafrugell.

Neteja a les platges de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Redacció

Palafrugell

Palafrugell recull 70 quilos de deixalles en una neteja amb 85 voluntaris a les platges de Llafranc, Tamariu i Calella. La neteja es va fer per terra i per mar amb immersions i embarcacions lleugeres com caiacs.

31 submarinistes, 42 participants a peu, 11 amb caiac i 1 persona amb paddle surf van ser els equips amb voluntaris de la neteja. Els 69,95 kg de residus recollits principalment eren ampolles i envasos de plàstic, llaunes, taps i altres fragments de plàstic, Porexpan, burilles, tovalloletes i estris de pesca (fils, hams...). Tot el material recollit, després de classificar-se, es va traslladar a la Deixalleria municipal.

L’activitat "Netegem el litoral" ha estat organitzada per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell amb la col·laboració de l’àrea de Qualitat Urbana i diferents centres d’immersió i activitats amb caiac. 

Des de l'ajuntament han explicat que "l’objectiu de la jornada va més enllà de la retirada de residus del litoral, i també pretén conscienciar a la ciutadania sobre la importància de conservar l'ecosistema marí i evitar l’abocament de residus al medi natural".

Participació d'entitats i clubs

Va ser possible gràcies a la col·laboració del centre d’immersió Poseidon Diving Costa Brava a la platja del Port Pelegrí; en el cas de Llafranc, gràcies al centre d’immersió Triton Diving i de l’empresa de caiacs Tourist Service; i de l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu, el Club Nàutic Tamariu,Stolli's Divebase i el Club d’Immersió Biologia a la platja de Tamariu.

L'activitat de neteja es porta a terme des de fa anys amb la participació d'entitats, centres d’immersió i l’Ajuntament. Des de l’any 1993, l’Associació de Veïns i Amics de Tamariu impulsa iniciatives per l’estudi i protecció de del fons marí de Tamariu; a la platja de Llafranc s’ha dut a terme la neteja de la platja de manera ininterrompuda des de l’any 2004; i a Calella, les jornades s’han celebrat des de l’any 2013, a la platja del Port Pelegrí. La platja de Tamariu va recuperar la jornada de neteja l’any passat, després d’una aturada d’uns anys, tornant així l’activitat als tres nuclis costaners del municipi. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents