Sílvia Romero no repetirà com a cap de llista d’ERC a Sant Feliu de Guíxols el 2027
La republicana defensa que «la renovació dels lideratges és imprescindible i positiva» i assegura que continuarà treballant amb responsabilitat fins al final del mandat
La portaveu d’ERC a Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Romero, ha anunciat que no repetirà com a cap de llista del partit a les eleccions municipals de 2027. De la mateixa manera, també ha explicat que deixarà les seves funcions a l’Ajuntament al final de l’actual mandat.
Romero exposa que la decisió respon a una convicció personal i remarca que «la renovació dels lideratges és imprescindible i positiva, tant dins dels partits com a les institucions». Tot i això, assegura que fins que acabi el mandat continuarà treballant «amb responsabilitat i valentia per afrontar els reptes de la ciutat i per arribar a les municipals en les millors condicions».
«Hem estat decisius»
La republicana ha estat candidata per ERC a les eleccions del 2019 i 2023, a les quals ERC va aconseguir situar-se per primera vegada com a segona força política del municipi, superant opcions històriques com el PSC i Junts. «Hem estat decisius per configurar governs i hem demostrat que, tant a la gestió com a l’oposició, la nostra feina és útil per a la ciutadania», afirma Romero.
En el seu comiat com a cap de llista, la republicana agraeix el suport rebut per part de la militància, l’executiva local i totes les persones que han format part de les candidatures. Finalment, fa una crida a impulsar un procés de renovació interna i a construir «un projecte republicà capaç de cohesionar i il·lusionar la ciutat de cara al 2027».
