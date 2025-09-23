Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La unitat de dron de la Policia de Palafrugell suma més de 100 actuacions aquest 2025

El model del cos local és un referent per a altres policies i ha estat presentat en un congrés estatal

Un moment de la sessió de formació de drons per part de la Policia Local de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

Eva Batlle

Palafrugell

La unitat de dron de la Policia Local de Palafrugell ha consolidat la seva presència com a "eina estratègica" durant aquest any 2025, amb un total de 105 actuacions operatives. Aquesta tecnologia s’ha integrat plenament en l’estratègia policial del municipi, aportant eficiència i cobertura en diversos àmbits.

En el marc de la prevenció d’incendis forestals, ha dut a terme 10 serveis de vigilància en coordinació amb el pla INFOCAT. Els drons també han tingut un paper clau en 45 controls de trànsit i seguretat ciutadana, que han derivat en 93 denúncies per infraccions diverses.

A més, ha realitzat 23 patrullatges orientats al foment del civisme i la convivència en espais públics, així com 17 dispositius de vigilància durant grans esdeveniments, amb l’objectiu de garantir la seguretat en actes amb elevada concentració de persones. També ha efectuat 3 patrullatges en zones marítimes i 7 serveis de vigilància relacionats amb funcions de policia administrativa, com ara inspeccions o controls específics en establiments.

Un moment de la sessió de formació de drons per part de la Policia Local de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

Model d'èxit

Aquest conjunt d’actuacions posa de manifest el valor operatiu i estratègic dels drons en la modernització dels serveis policials, per oferir una resposta més preventiva, eficient i adaptada a les necessitats actuals, indica l'ajuntament en un comunicat.

En aquest context, el model de Palafrugell ha estat presentat com a exemple d’èxit en un congrés estatal de cossos de seguretat, celebrat recentment a Almendralejo (Extremadura) amb la participació de més de 120 professionals del sector.

El cap de la Policia Local de Palafrugell, David Puertas, ha intervingut en una sessió formativa per explicar l’aplicació operativa del dron en àmbits com la seguretat ciutadana, l’ordre públic, el trànsit i la policia administrativa, tant en intervencions preventives com reactives.

La formació, adreçada a policies locals de tot l’Estat, bombers i Guàrdia Civil, ha inclòs també l’intercanvi d’experiències reals, especialment en l’ús del dron com a eina per reduir l’incivisme als barris i per a tasques d’investigació.

Amb aquest reconeixement extern, la Policia Local de Palafrugell es consolida com un referent en en l’ús del dron aplicat a la seguretat ciutadana, ordre públic, policia del trànsit i policia administrativa, destaca el consistori en la nota de premsa.

