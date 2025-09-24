Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
Actualment és propietat de Sir Charles William Dunstone, el ‘rei’ de les telecomunicacions de Gran Bretanya
Ana Bianco / DdG
Un vaixell de 64 metres d’eslora que crida poderosament l’atenció avui al port de Sant Feliu de Guíxols. Destaca per sobre de tots els altres pel seu aspecte clàssic. Es tracta del ‘Shemara’, que aquest estiu ha passat per Eivissa i Barcelona. Construït l’any 1938, un any després el seu propietari, Bernard Docker, va veure com era requisat per la Marina Reial Britànica com a ‘HMS Shemara’ per utilitzar-lo en l’entrenament per a la batalla submarina en plena Segona Guerra Mundial.
En acabar la guera, el ‘Shemara’ va ser retornat al seu propietari, que va començar a utilitzar-lo per organitzar festes espectaculars en les quals fins i tot hi va participar l'aleshores rei Faruk d’Egipte. Però Docker es va desfer del seu vaixell l’any 1965 venent-lo a un promotor immobiliari que no el va utilitzar gaire. Fins al 2010, quan un important empresari britànic es va enamorar de l’embarcació. Es tracta de Sir Charles Dunstone, fundador i president executiu de TalkTalk, una de les majors empreses de telecomunicacions de Gran Bretanya. Però no li va ser fàcil fer-se amb el ‘Shemara’, ja que li va costar quatre anys de negociacions.
Actualment el ‘Shemara’ està valorat en uns 20 milions de dòlars i, sota la propietat de Sir Charles Dunstone, ha patit una gran transformació. Es va desmuntar completament i en aquest procés es va trobar amiant, que va haver de ser retirat. L’interior llueix ara molt més modern i còmode, tot i que s’han respectat al màxim certes característiques originals.
La maquinària del vaixell va ser completament substituïda per un nou sistema dièsel-elèctric Rolls-Royce compost per cinc generadors principals que subministren energia a dos mòduls azimutals accionats elèctricament i un propulsor de proa. Consta de sis camarots amb capacitat per a 12 convidats i, a més, acull una tripulació de 16 persones.
A primera vista, seria difícil apreciar la diferència entre el ‘Shemara’ antic i el nou: conserva les línies clàssiques del iot a motor original, amb només alguns retocs. La superestructura de la coberta superior és lleugerament més llarga per donar cabuda al ampli saló superior i al bar de dia, però la resta del vaixell amb prou feines ha canviat: els ulls de bou de la coberta principal són originals i, de fet, el casc conserva el revestiment original.
