Pirates i corsaris desembarcaran a l'Estartit amb una Nit del Foc
La fira arrancarà divendres un cap de setmana de múltiples activitats amb la recuperació de l'espectacle a la Platgeta
Els Pirates i Corsaris de les Illes Medes tornaran aquest cap de setmana a l'Estartit en la 21a edició de la Fira de Pirates i Corsaris que recupera el tradicional desembarcament amb una espectacular Nit del Foc a la Platgeta.
El programa combina espectacles teatralitzats, cercaviles, tallers infantils, visites guiades, actuacions musicals i un mercat d'artesania, amb l'objectiu de divulgar d'una manera amena la història marinera i corsària de l'Estartit.
Organitzada per l'Estació Nàutica Illes Medes-AFOMTUR, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'EMD de l'Estartit, la fira ofereix una proposta variada d'activitats lúdiques i culturals per a totes les edats.
El foc i el desembarcament
El tret de sortida de la fira serà divendres 26 a les 21 h amb el desembarcament de pirates a la Platgeta. El popular Corsari Negre tornarà a amenaçar l'Estartit des del mar, en un espectacle de foc a càrrec d'Excalibur Teatre, Els Pirat's del Foc, Els Pirat's de les Medes, Retumbatuka, Els Voltors de la Bisbal i el vaixell Aixa. El recorregut, en correfoc, finalitzarà a la plaça de l'Església.
El vaixell Aixa
Dissabte 27 i diumenge 28, l'icònic vaixell Aixa tornarà a recórrer els carrers de l'Estartit. Dissabte a les 19 h, la cercavila sortirà de la Plaça 1 d'Octubre i arribarà fins a la rotonda del Montserrat pel Passeig Marítim, amb la participació de Retumbatuka, White Wine i Els Pirat's de les Medes. Diumenge, el vaixell es podrà visitar de 10 a 13 h i a les 18 h es farà una nova cercavila des de la Plaça 1 d'Octubre fins al Freu.
Tallers i activitats familiars
La fira ofereix una programació familiar molt completa. Dimecres 24 i dijous 25, a les 17 h, la Biblioteca Mar de Llibres acollirà tallers de manualitats, i divendres a les 17.30 h s'hi celebrarà l'Hora del Conte. Dissabte a les 11 h es presentarà el llibre "El Capità Menjatrons a les Illes Medes" amb Joan Portell i Pep Brocal.
L'Espai del Petit Pirata comptarà amb passejades en poni (4 euros) a càrrec de l'hípica Mas Paguina, dissabte i diumenge de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h. També hi haurà tallers d'estampació de mocadors amb Empordaníssim (de 9 a 11 h i de 15 a 17 h) i punts d'informació ambiental amb jocs infantils: dissabte al Passeig Marítim i diumenge a la Plaça 1 d'Octubre (10.30 a 13.30 h i 16.30 a 19.30 h).
A la Plaça Llevantina, Galiot Teatre oferirà l'Espai de Jocs Cal Titella: dissabte de 17 a 20 h i diumenge d'11 a 14 h i de 16 a 19 h. També diumenge, de 10 a 13 h, Marta Gimeno dinamitzarà el taller "Carrosseja el mapa d'en Quimet".
Els espectacles teatrals tornen a ser un dels pilars de la fira. Dissabte, Excalibur Teatre oferirà animació itinerant (11 h i 17.30 h i un duel de pirates (12.30 h) i els Pirat's de les Medes una ràtzia pirata (17 h), tots a la Plaça de l'Església. El dia es tancarà amb l'espectacle de foc "Fènix", a les 21 h a la Plaça de la Llevantina a càrrec d'Excalibur Teatre
Diumenge, cada mitja hora entre les 11 i les 13 h, es farà la visita teatralitzada "L'Estartit pirata" (2 euros), amb sortida des de la Plaça The Beatles. A les 11.30 h, l'espectacle "Vols jugar?" de la Dona del Sac arribarà a la Plaça 1 d'Octubre, i la cloenda de la fira anirà a càrrec d'Excalibur Teatre amb l'estrena de l'espectacle "El Tresor Maleït".
L'Espai Medes, novetat destacada
Aquest 2025, l'Espai Medes s'incorpora al programa de la fira amb visites a preu reduït de 3 euros durant tot el cap de setmana. Dissabte a les 10.30 h i diumenge a les 12 h s'hi faran visites comentades (5 euros).
També des d'aquest equipament sortirà la visita itinerant "L'Estartit, una història de pirates i pescadors" (5 euros), dissabte a les 12 h i diumenge a les 10.30 h. A més, es podrà visitar el singular museu Can Bernat, al carrer del Port 2, dissabte i diumenge de 15 a 18 h.
A la Sala d'Actes de l'EMD es podrà visitar l'exposició "El Món dels Pirates", de 10 a 14 h i de 17 a 20 h durant els tres dies de la fira.
Activitats nàutiques
Les activitats nàutiques també hi tindran cabuda: dissabte, el Club Nàutic Estartit ofereix un bateig de vela per les Medes (15 euros), i diumenge, Medaqua proposa sortides en caiac (9 h, 24-29 euros) i snorkel (14 h, 29-37 euros). La Barca Núria farà una sortida guiada amb Boris Weitzmann diumenge a les 9 h (35 euros).
Música pirata i altres propostes
La Sala Mariscal acollirà dues nits de concerts: divendres amb Rockola i dissabte amb El Flacotirador i Lions (entrada: 10 euros, 23 h). Una de les novetats d'enguany serà la sortida musical en vaixell amb el cantautor Lo Pau de Ponts, dissabte a les 18 h (35 euros).
També diumenge, a les 17 h, Les Veus de l'Estartit oferiran un concert de cançons de taverna amb la Plaça de l'Església i itinerant pels carrers del poble.
Durant tot el cap de setmana, la plaça de l'Església, el carrer Víctor Concas i la Plaça doctor Felming acollirà un mercat de productes artesans i a l’Estació Nàutica es podrà comprar marxandatge pirata. A més, diumenge de 10 a 14 h, al Passeig Marítim hi haurà una unitat mòbil del Banc de Sang per fer donacions de sang i plasma
