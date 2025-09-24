Sant Feliu de Guíxols no apujarà l’IBI ni la taxa de residus el 2026
El rebut de l’aigua s’encarirà uns 18 euros a l’any per a una llar amb consum mitjà
Els Comuns alerten que el cànon d'escombraries a Sant Feliu de Guíxols pujarà l'any vinent
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols mantindrà congelats l’any vinent tant l’Impost de Béns Immobles (IBI) com la taxa de recollida, transport i tractament de residus. Segons el govern municipal, tampoc hi haurà increments en les taxes vinculades a la recollida que afecten el comerç. Les ordenances fiscals de 2026 inclouen sobretot modificacions tècniques en diferents articles, que responen a adaptacions de procediments interns de gestió tributària o a la necessitat d’ajustar-se a normatives existents, com en l’àmbit dels mercats o de les bonificacions en habitatge.
Una de les principals novetats afecta el rebut de l’aigua. El Consorci de la Costa Brava ha incrementat el cost de la compra d’aigua a les empreses concessionàries i, en el cas de Sant Feliu, això es traduirà en un encariment d’uns 18 euros anuals per a una llar amb un consum mitjà.
L’anunci de congelació arriba després que l’any passat el ple aprovés les ordenances fiscals del 2025 amb una pujada destacada en la taxa d’escombraries. Aleshores, l’increment va ser d'uns 4 euros més al mes per família —uns 40 euros a l’any—, en aquell moment Junts va criticar que la pujada arribava a representar fins a un 20% per a les llars.
