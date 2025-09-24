Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres dies de festa de la cultura digital a Palamós amb la Tecnofan Party

La Nau dels 50 metres acollirà des de tornejos en xarxa de videjocs, a tallers, cursos i actuacions

La festa digital de Palamós, en una passada edició.

La festa digital de Palamós, en una passada edició. / Ajuntament de Palamós

Redacció

Redacció

Palamós

Palamós acollirà aquest cap de setmana la Tecnofan Party, la festa de la cultura digital. Serà a la Nau dels 50 metres a partir de divendres i fins diumenge.

Tornejos en xarxa de videojocs, exposicions retro, tallers i cursos, actuacions musicals en directe, conferències i xerrades, així com una àmplia zona on poder jugar i aprendre amb les noves tecnologies són algunes de les propostes, gratuïtes però amb inscripció prèvia.

La Tecnofan Party tindrà dos espais diferenciats, la Zona 1, o Zona Lan Party, que ofereix fins a un màxim de 100 llocs habilitats per a joves que es connectaran en xarxa amb els seus ordinadors. Aquesta zona s’obrirà el proper divendres, a les 10 h del matí, i està destinada a un públic major de 14 anys, el qual haurà d’haver fet la inscripció prèvia. El segon espai, el de la Tecnofan Party, que és obert a tots els públics amb activitats diverses per jugar, competir o provar les darreres tendències de la cultura gamer. Aquest àmbit estarà en funcionament el dissabte, d’11 a 22 h, i el diumenge, d’11 a 21 h. 

Després de l’èxit de l’any passat, la programació d’aquesta edició tornarà a comptar amb la visita de l’equip de La Nit Friki, que tindran un stand a la Nau dels 50 metres on hi faran dues xerrades obertes a tothom. Dissabte 27, a les 18.30 h, els actors de doblatge Joan Sanz, veu de Vegeta en català a Bola de Drac, i Jaume Mallofré, veu de Cèl·lula, de Bola de Drac Z, parlaran sobre el doblatge d’anime en català. L’endemà diumenge, a les 12.30 h, La Nit Friki oferirà una xerrada amb els actors i actrius de doblatge David Jenner, Nerea Alfonso i Sergi Mani.

La Tecnofan Party comptarà enguany amb la Cosplay Party, una festa que tindrà lloc diumenge 28 de setembre a partir de les 17 h, on la creativitat dels participants i la fantasia arribaran a la Nau dels 50 metres, amb actuacions musicals d’anime.

Actuacions

L’escenari a la Nau dels 50 metres comptarà durant tot el cap de setmana amb diferents actuacions de cantants d’Anime com Aiphyra, Akane Croft, Elikis, Nia Catano i Younenki, tots ells gratuïts i oberts a tothom.

Algunes novetats destacables seran la presència del cotxe de la primera pel·lícula de Jurassic Park, el Ford Explorer, que estarà exposat perquè els visitants hi puguin pujar i fer-s’hi fotografies. També destaca la nova Zona Play Station VR, amb experiències de realitat virtual, presentació de les consoles més noves i competicions de videojocs. 

Màquines recreatives

I com a activitats recurrents de l’esdeveniment, hi haurà la Zona Arcade, amb màquines recreatives com el Pac-Man o Street Fighter, i també la Zona Undarius, de la mà d’Undarius Academy, que oferirà als participants tallers de creació de videojocs i programació. 

Paral·lelament a totes les activitats interactives, l’esdeveniment comptarà amb una zona firal on s’hi podran trobar, entre altres, productes relacionats amb l’anime, el manga o la ciència ficció, i també estands de diverses associacions i artistes que exposaran les seves creacions.

L’activitat és organitzada per l’entitat Palamós Tecnofan i per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palamós.

