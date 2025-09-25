La protectora d'animals de Palafrugell denuncia quatre robatoris "en poc temps" i reclama més acció policial
APA Rodamón reclama accions efectives, assegurant que els lladres són coneguts i reincidents
L’Associació Protectora d’Animals (APA) Rodamón de Palafrugell ha fet pública una carta oberta adreçada als Mossos d’Esquadra en què denuncia la repetició de robatoris a les seves instal·lacions i reclama una resposta més efectiva per part de les autoritats.
Segons l’entitat, en un període relativament curt de temps s’han produït quatre robatoris, sempre amb el mateix objectiu: sostreure animals i material del centre. El més recent, com es veu a les imatges que adjunten a la carta, aquest dimarts a quarts de nou del vespre.
Des dels Mossos d'Esquadra confirmen que no han rebut denúncia pel darrer cas, però sí pels altres tres: dos d’ells van ocórrer l’1 i el 2 d’agost, i un altre el 29 de juliol. En tots aquests robatoris, els lladres van forçar la malla d’accés a les instal·lacions i van entrar a la zona d’oficines.
Els Mossos destaquen que en el robatori del dia 27 es van endur eines, menjar i un microxip. Tots els casos estan sota investigació, i pel que fa als gossos sostrets, asseguren que no hi ha indicis que estiguin relacionats amb cap màfia dedicada al robatori d’animals de raça.
En la missiva, la protectora afirma que els presumptes autors serien membres d’una mateixa família, coneguda tant per l’entitat com pels cossos policials, i que es tractaria de casos reincidents. Malgrat haver denunciat els fets i aportat proves com ara imatges de càmeres de seguretat, la protectora lamenta que no s’ha actuat amb fermesa i que els casos “queden en res”.
“Cada vegada que denunciem, invertim hores i hores a recollir informació, revisar càmeres, preparar documents i anar a comissaria. Però després tot queda en res. La sensació és que els lladres se’n surten sempre, i això els fa sentir encara més impunes”, recull la carta.
Des de l'APA Rodamón també recorden que la seva tasca es desenvolupa de manera totalment legal i regulada, i denuncien que es troben en una situació d’indefensió davant els delictes que pateixen. Afegeixen que no poden assumir més vigilància nocturna i que els animals, com a víctimes indirectes, no es poden defensar.
“No us demanem miracles, però sí que es mogui alguna cosa. Quan els autors són coneguts i reincidents, no pot ser que una protectora hagi de viure amb la porta oberta a la delinqüència sense cap protecció real”, insisteix l’entitat.
La carta, publicada a les xarxes socials i adreçada directament als Mossos d’Esquadra, conclou amb una crida “amb respecte però amb determinació” a actuar amb més contundència. Des de l'APA Rodamón asseguren entendre les dificultats i la càrrega de feina policial, però reclamen resultats concrets i mesures que permetin protegir les entitats i els animals que tenen cura. Des dels Mossos asseguren que els casos estan sota investigació i que de l'últim cas encara no han rebut cap denúncia.
