Santa Cristina d'Aro assegura que els col·lapses de trànsit han continuat a l'estiu i reclama canviar les rutes dels GPS
L'alcalde diu que tallar l'accés a la C-65 no és la solució i vol que els navegadors no facin fer drecera pel poble
Aleix Freixas (ACN)
L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, afirma que aquest estiu s'ha repetit el col·lapse de cotxes que intenten fer drecera de les cues de la C-65 passant per dins del municipi. Per això reclama al Servei Català de Trànsit que mantingui les restriccions de trànsit per dins del nucli urbà en els navegadors durant els mesos d'estiu. A principis de temporada, Trànsit va tallar els accessos de l'autovia per accedir al poble i així dissuadir els conductors d'agafar aquesta via secundària. Malgrat tot, l'alcade assegura que aquesta mesura no ha funcionat. El que sí que han notat que va bé és quan notifiquen als navegadors que no facin drecera per dins del poble i per això volen que es mantingui tota la temporada.
Santa Cristina d'Aro és un municipi que pateix les cues de tots els conductors que estiuegen als municipis del centre de la Costa Brava, com ara Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós o Sant Antoni de Calonge. Els diumenges, amb l'operació tornada, les cues saturen l'autovia que hi ha a la C-65 entre Llagostera i el litoral.
Per això molts conductors opten per buscar una ruta alternativa que els permeti estalviar-se la cua. Quan utilitzen navegadors com ara Google Maps, Waze o l'Apple Maps, els sistemes informàtics els indiquen que poden circular per dins de Santa Cristina d'Aro per estalviar-se alguns minuts de retenció. El resultat, però, és que els cotxes acaben col·lapsant els carrers del poble i generen malestar entre els veïns.
A més, els conductors intenten sortir dels carrers que també estan plens de vehicles i opten per anar per vies que no coneixen "i acaben perdent-se", assegura l'alcalde. La solució que va trobar el municipi a principis de temporada va ser tancar el poble. Només podien accedir-hi els veïns o residents i aquells qui no anaven al poble, els obligaven a fer la volta i tornar per l'autovia. Poques setmanes després, el Servei Català de Trànsit va tancar els accessos des de la C-31. Tot i així, els talls van durar poc perquè el govern local assegura que la solució no va funcionar.
El motiu és que molts conductors se saltaven la prohibició i les tanques i circulaven igualment per l'interior. Per això, el cos de la Policia Local va recuperar els controls policials als accessos amb el cost que suposa organitzar aquests macrodispositius durant tots els caps de setmana dels mesos d'estiu. "Suposa que tots els agents facin més hores, redistribuir els efectius i un gran desplegament policial", apunta l'alcalde Josep Xifre.
L'única sortida que el govern local veu factible i plausible per aturar la situació és notificar als navegadors que els vehicles no circulin per Santa Cristina d'Aro com a alternativa. Aquesta acció l'ha de notificar cada cap de setmana el Servei Català de Trànsit. "Aquest estiu hem vist que quan activen la restricció, la situació millora molt", assegura el batlle de Santa Cristina. "Quan no s'activava aquesta opció, hi havia un caos total i absolut", conclou Josep Xifre.
Per això reclama a Trànsit que ho activin cada cap de setmana a partir de la temporada vinent. A més Xifre afegeix que els controls policials generen "molta crispació" entre conductors i agents de policia. "No és agradable generar aquest clima de tensió", reafirma l'alcalde. Per això consideren que la solució dels navegadors és la més efectiva que es pot prendre i confien que des de Trànsit puguin aplicar-la de forma regular a partir de la temporada vinent.
