El Centre Excursionista Montclar celebra el seu 75è aniversari amb una gran festa popular
Una jornada plena d’activitats, música i germanor que va reunir socis i veïns al voltant del centre
El Centre Excursionista Montclar, amb seu a Sant Feliu de Guíxols, va celebrar aquest dissabte el seu 75è aniversari amb una jornada plena d’activitats per a totes les edats.
La festa va començar a les 9 del matí amb la pintada del mural col·lectiu a la façana del centre, obra de l’artista Musclu. A les 10 h, la secció familiar va oferir un esmorzar amb xocolatada i cafè. A la mateixa hora es va fer una classe oberta de country i, poc després, a les 10.30 h, va arrencar el torneig de tennis taula.
A les 11 h, es va fer una classe oberta de ioga, mentre que entre les 11 i les 13 h els monitors d’infantil i juvenil van organitzar jocs en família. A les 13 h, la coral Cypsella va fer cantar tothom amb cançons de muntanya.
El dinar de germanor al carrer, a les 14 h, va reunir veïns i socis en un ambient festiu. A la tarda, a les 15.30 h, es va jugar a “Què en saps del Montclar?”, un divertit concurs sobre la història de l’entitat.
La música va ser protagonista amb el concert de la Cypsella a les 16 h i el concert del grup “Viejas Glorias” al teatre a les 17 h. A més, a les 16.30 h es va poder practicar al rocòdrom.
Durant tot el dia, una parada de llibres de segona mà va completar l’oferta d’activitats.
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Girona - Espanyol, en directe (0-0)