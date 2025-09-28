Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Centre Excursionista Montclar celebra el seu 75è aniversari amb una gran festa popular

Una jornada plena d’activitats, música i germanor que va reunir socis i veïns al voltant del centre

El dinar de germanor al carrer en una fotografia.

El dinar de germanor al carrer en una fotografia. / Imma Ventura

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

El Centre Excursionista Montclar, amb seu a Sant Feliu de Guíxols, va celebrar aquest dissabte el seu 75è aniversari amb una jornada plena d’activitats per a totes les edats.

La festa va començar a les 9 del matí amb la pintada del mural col·lectiu a la façana del centre, obra de l’artista Musclu. A les 10 h, la secció familiar va oferir un esmorzar amb xocolatada i cafè. A la mateixa hora es va fer una classe oberta de country i, poc després, a les 10.30 h, va arrencar el torneig de tennis taula.

El torneig de tennis taula.

El torneig de tennis taula. / Dani Lloret

A les 11 h, es va fer una classe oberta de ioga, mentre que entre les 11 i les 13 h els monitors d’infantil i juvenil van organitzar jocs en família. A les 13 h, la coral Cypsella va fer cantar tothom amb cançons de muntanya.

El dinar de germanor al carrer, a les 14 h, va reunir veïns i socis en un ambient festiu. A la tarda, a les 15.30 h, es va jugar a “Què en saps del Montclar?”, un divertit concurs sobre la història de l’entitat.

La música va ser protagonista amb el concert de la Cypsella a les 16 h i el concert del grup “Viejas Glorias” al teatre a les 17 h. A més, a les 16.30 h es va poder practicar al rocòdrom.

Durant tot el dia, una parada de llibres de segona mà va completar l’oferta d’activitats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents