Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comencen les obres d'asfaltatge a l'avinguda Josep Irla de la Bisbal

L’actuació respon a la necessitat de reparar una via molt deteriorada i millorar la mobilitat

El cartell de prohibició d'aparcar a l'avinguda de la Bisbal mentre durin les obres.

El cartell de prohibició d'aparcar a l'avinguda de la Bisbal mentre durin les obres. / ajuntament de la Bisbal d'Empordà

DdG

La Bisbal d'Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà iniciarà aquest dilluns els treballs d’asfaltatge de l’avinguda Josep Irla, que continuaran dimarts amb la pintura de tota la via. L’actuació consistirà en la substitució del paviment deteriorat i la renovació de la senyalització, mantenint el mateix model d’aparcament i passos de vianants, però amb ajustos per millorar la seguretat i visibilitat. També es col·locaran nous elements de senyalització, pilones i mobiliari urbà.

Durant els dos dies d’obres, no es podrà accedir amb vehicle ni estacionar a l’avinguda. Per minimitzar les molèsties, s’ha planificat una execució ràpida i s’ha informat el veïnat amb bustiada. L’aparcament de la plaça Pere Lloberas romandrà obert, amb accés des de la Guardiola. La parada de la Sarfa es traslladarà al carrer Carme Carles (Forallac), i els autocars escolars s’estacionaran al carrer 6 d’Octubre. El regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, qualificat l’actuació com a «prioritària», i ha anunciat l’inici d’un pla anual per evitar situacions de degradació com la d’aquesta via. L’asfaltatge és la segona fase d’un projecte més ampli que va començar el mes passat amb la renovació del clavegueram, una infraestructura mal executada des de l’inici i que havia provocat nombroses incidències, segons el consistori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents