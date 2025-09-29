Platja d’Aro redueix un 10% els furts a l’estiu però alerta de multireincidents vinguts de l’àrea de Barcelona
Durant la Diada de la Policia Local s’han recordat els cinc anys de la pandèmia i el cap del cos, David Puertas, ha defensat una policia més humana i tecnològica, alhora que ha qüestionat algunes de les mesures aplicades durant aquell període
La Policia Local de Platja d’Aro ha aconseguit aquest estiu frenar un dels delictes més habituals en zones turístiques: el furt. Entre el 21 de juny i el 15 de setembre es van registrar 179 furts, 20 menys que el mateix període de l’any passat, cosa que suposa una reducció del 10,21%. En conjunt, els fets delictius globals van disminuir un 6,74%, passant de 771 a 719, una tendència de descens que es manté sostinguda en els darrers anys.
“El furt és un delicte cabdal perquè afecta comerços i ciutadans, i sovint és difícil de detectar. Aquests resultats demostren que hi ha intel·ligència policial al darrere”, ha explicat el cap de la Policia Local, David Puertas. També ha remarcat que els robatoris amb violència han baixat un 4,76%, amb un total de 20 casos, en descens respecte a l’any anterior.
Tot i la millora general, els robatoris amb força han registrat un total de 36 casos, principalment en domicilis i establiments comercials, una xifra lleugerament superior a l’any anterior. “Moltes vegades són oportunistes vinguts de fora que proven d’entrar i marxen si no poden. Treballarem per entendre què ha passat i prevenir-ho de cara a l’any vinent”, ha afegit Puertas.
Aquest estiu, la Policia Local de Castell-Platja d'Aro i S'agaró ha dut a terme 26 detencions i ha realitzat un 5,89% més d’actuacions que l’any anterior. La major part corresponen a serveis planificats (1.666), però també destaquen les 1.135 actuacions de Seguretat Ciutadana, les 940 de trànsit i les 645 de policia administrativa, reforçant la seguretat i el control del territori davant de la gran afluència de visitants.
Vinguts de Barcelona
Al juliol es va detectar la presència de multireincidents procedents de l’àrea de Barcelona, i a l’agost dos individus van cometre robatoris violents de rellotges d’alta gamma. No van poder ser detinguts, però van ser identificats i, en menys de deu dies, ja havien desaparegut de la zona.
Pel que fa a l’incivisme estiuenc, la Policia Local assegura que les queixes s’han reduït gràcies a l’aplicació de l’ordenança de convivència i al control del consum d’alcohol i soroll a la via pública. Puertas ha anunciat la creació d’un grup policial específic per actuar en zones amb problemes de convivència i consum d’alcohol, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la qualitat de vida dels veïns.
Coincidint amb el Dia de la Policia Local, Puertas ha fet un discurs emotiu en què ha recordat el paper humà del cos durant la pandèmia i ha admès que algunes mesures van generar tensions amb la ciutadania. L’acte, celebrat a Castell d’Aro, ha comptat amb la projecció de l’audiovisual “Desperts. De l’angoixa a l’esperança” i, a més, s’han projectat imatges de la policia durant els mesos de pandèmia, i ha reunit autoritats locals, representants institucionals, cossos policials i famílies del personal del cos.
Ha defensat la necessitat d’una policia més humana i alhora tecnològica, capaç de reforçar la convivència i actuar amb criteri sense perdre la confiança ciutadana. Al mateix temps, ha qüestionat algunes de les mesures aplicades durant la pandèmia: “Érem la cara visible de decisions preses lluny d’aquí, i sovint vam tenir la sensació amarga de fer complir prohibicions que no sempre eren sostenibles ni justes.”
El discurs també ha deixat un missatge contundent per al futur: “La societat és capaç d’actuar amb coherència, maduresa i solidaritat quan se li confia responsabilitat i disposa de la informació necessària.”
En aquest sentit, Puertas ha demanat més confiança cap a la ciutadania i menys dependència de la prohibició com a eina principal de gestió. També ha anunciat la implementació de sistemes avançats de videovigilància i eines digitals amb intel·ligència artificial, destinats a detectar conductes incíviques, millorar la seguretat viària i optimitzar els recursos del cos, sempre amb prioritat en el benestar dels agents.
Durant l’acte també s'han lliurat reconeixements a membres del cos, altres cossos de seguretat i ciutadans.
Finalment, Maurici Jiménez ha tancat l’acte recordant que pocs són els moments en què la policia s’atura per dedicar-se a si mateixa com un dia com avui, mostrant orgullosa els èxits assolits. Ha destacat que, tot i el reflex sobre dades i moments mediàtics, el valor de la tasca policial "no rau només en les estadístiques, sinó en què darrere de cada acció hi ha ciutadania" i que aquesta és la veritable raó de ser de la Policia Local, posada encara més de manifest durant la Covid-19. Ha destacat que els agents són els qui millor coneixen el territori, i que la seva feina, formació, passió i proximitat són infal·libles, marcant l’estàndard i els valors irrenunciables de la Policia Local. Pel que fa a les dades, en una atenció als mitjans de comunicació, ha valorat positivament el descens delictiu i ha avançat que el consistori aposta per ampliar la plantilla policial fins als 53 efectius.
