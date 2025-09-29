Posen en marxa un projecte per investigar i difondre els cavallets de mar i les agulletes a l'Estartit
Aquestes espècies en perill d'extinció habiten en les sepieres que van instal·lar els pescadors
L'Associació de Centres d'Immersió l'Estartit – Illes Medes, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de l'Estartit, el projecte Sèpia, la fundació Alive i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) han engegat el projecte Cavallets de l'Estartit per investigar i donar a conèixer els cavallets de mar i les agulletes. Aquestes espècies, que estan protegides, són molt difícils de veure. Ara, han descobert que solen viure a les sepieres que es van instal·lar per promoure la posta d'ous d'aquests mol·luscs. Un dels responsables científics, Xavier Munill, ha destacat que el projecte Cavallets de l'Estartit té un triple objectiu: recollir dades científiques, ajudar en la seva conservació i oferir un nou atractiu turístic.
Els cavallets de mar i les agulletes són dues espècies marines protegides molt desconegudes. Segons un dels responsables científics del projecte Cavallets de l'Estartit, Boris Weitzmann, no se'n coneix gairebé res perquè "és molt difícil obtenir dades". "Passen molt desapercebudes, de vegades en veus un o dos, però un any sí i un altre no", ha indicat.
No obstant això, van descobrir, per casualitat, que solen aprofitar les sepieres del projecte Sèpia per viure-hi i alimentar-se. Les sepieres estan formades de branques de llentiscle, pi i galzeran, i serveixen perquè els cefalòpodes hi posin els ous de manera natural. D'aquesta manera es promou la supervivència i la proliferació de sípies i calamars. Ara, les estructures també serveixen d'hàbitat per aquests mol·luscs més desconeguts.
Aprofitant que els cavallets de mar i les agulletes fan vida en aquestes estructures, els investigadors volen recopilar més informació sobre aquests animals. "Són uns punts de mostreig estandarditzats que ens poden donar moltes dades", ha afegit Weitzmann.
Aquest 2025 han fet una prova pilot que ha consistit en fer unes 25 sortides amb els centres d'Immersió de l'Estartit-Illes Medes. Segons un dels responsables científics del projecte, Xavier Minull, en totes les sortides, excepte en dues, van poder observar tant cavallets de mar com agulletes.
A més, es van trobar algunes "sorpreses". "Hi ha dues espècies de cavallet de mar, una que viu a la sorra i una altra més en àmbits rocosos. Nosaltres esperàvem trobar la que viu a la sorra, però hem trobat les dues", ha destacat Munill. Així mateix, esperaven observar una de les espècies d'agulletes, però n'han trobat d'altres també que no preveien que hi fossin.
Protocol de bones pràctiques
Per tal de recopilar tota la informació, han elaborat un protocol de bones pràctiques i han engegat una plataforma per incloure-hi totes les dades que recullin els bussejadors dels Centres d'Immersió de l'Estartit-Illes Medes. "Poden posar quants exemplars han vist, a on i quan, a més de penjar-hi fotografies i vídeos", han exposat els responsables del projecte.
En aquest sentit, Weitzmann i Munill ressalten que el projecte Cavallet de l'Estartit té un triple objectiu. D'una banda, recollir dades científiques i promoure la conservació d'aquestes espècies. I, d'altra banda, oferir un nou atractiu turístic que tregui pressió a les Illes Medes, on hi ha una gran presència de bussejadors.
"A més de les espècies que es poden veure a les Medes, ara també es pot venir a l'Estartit a veure cavallets de mar i agulletes", ha afegit un dels responsables científics. Ara bé, els impulsors recalquen que volen fomentar un coneixement "respectuós", sense que suposi una "sobreexplotació d'un recurs nou".
Les sepieres on han dut a terme la prova pilot estan situades a la badia de Pals i l'Estartit. N'hi ha una cinquantena i estan instal·lades a una fondària d'entre sis i vuit metres. "És una immersió fàcil, només s'ha de seguir una corda", indiquen els impulsors.
Ara estan situades fora de l'àmbit del parc natural de les Illes Medes, però, segons Weitzmann, tenen previst situar-les dins dels límits de protecció. A més, també estan estudiant si poden extrapolar la iniciativa a altres parts del litoral com Roses i Palamós.
El projecte Cavallets de l'Estartit està impulsat per l'Associació de Centres d'Immersió l'Estartit-Illes Medes, juntament amb la Confraria de Pescadors de l'Estartit, el projecte Sèpia, la fundació Alive i el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava. Per engegar-ho, han aconseguit finançament europeu, a través del GALP.
