La Bisbal d’Empordà invertirà gairebé 600.000 euros en la renovació de la canonada principal de distribució d'aigua
El municipi destina un total d'1,6 milions d'euros a la modernització de la xarxa d'aigua
El Ple Municipal de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat inicialment el projecte de renovació de la canonada principal de distribució d'aigua de fibrociment entre el carrer Canigó (dipòsit) i Mas Clarà. Aquest projecte representa una inversió de 574.216,89 euros i, segons el consistori, "suposarà una notable millora de les infraestructures hídriques del municipi i s'integra dins l'estratègia municipal per resoldre de manera definitiva els problemes d'abastament d'aigua que han afectat la ciutat en els darrers anys".
La nova canonada substituirà l'actual de fibrociment, de 200 mil·límetres de diàmetre nominal, que presenta un elevat grau de deteriorament i ha estat la causa de reiterades avaries que han deixat el municipi sense servei d'aigua en diverses ocasions. El projecte s'emmarca dins el programa d'inversions municipals de 2025, que destina un total d'1,6 milions d'euros a la modernització de la xarxa d'aigua.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat que aquesta actuació "marca un abans i un després en la gestió de l'aigua a la nostra ciutat". Aquest projecte complementa altres actuacions ja previstes en el pressupost municipal, com la renovació de la canonada que va dels pous de Castell d'Empordà fins al dipòsit del Puig Negre, per un valor de 815.000 euros, i els prop de 600.000 euros destinats a la substitució de la canonada entre el dipòsit i la xarxa de distribució.
L'aprovació d'aquest projecte arriba després que l'Ajuntament hagi resolt definitivament el conflicte amb Agbar i hagi adjudicat el nou contracte de gestió de l'aigua a l'empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua SA. La nova concessionària assumirà la gestió del servei a partir d'aquest dimecres 1 d’octubre, amb una reducció de fins al 30% en la tarifa per als abonats, segons explica l'Ajuntament.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres