El Consell Comarcal del Baix Empordà aprova una vintena de mesures per "enfortir els serveis públics"
L’administració comarcal també ha ratificat el compte general del 2024, que suposa el tancament de l’exercici de l’any passat
El ple del mes de setembre del Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat una vintena de mesures "per enfortir els serveis públics", segons detallen en un comunicat. La primera sessió del curs polític ha tingut lloc aquest dilluns 29 de setembre i ha servit per donar la benvinguda a dos nous consellers comarcals, Albert Ros (Junts) i Martí Aiguabella (CUP-Amunt).
A la sessió s’ha aprovat el compte general del 2024, que suposa el tancament de l’exercici de l’any passat. A partir d’ara, tota la documentació s’entregarà a la fiscalització del Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes. També s’ha presentat l’informe de la Sindicatura de Comptes referent Compte general de les corporacions locals del 2023.
Durant el ple, s’ha tirat endavant el Pla comarcal de Joventut del Baix Empordà per al període 2025-2030, que recull els serveis que duu a terme el Consell Comarcal i els nous projectes que s’impulsaran. També s’han validat els convenis per a la gestió del servei de menjador escolar a les escoles bressol municipals de Begur, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro.
Així mateix, l’administració comarcal ha aprovat l’estructura de costos definitiva del servei de recollida de residus i de gestió de la planta de transferència de residus. A més, al ple s’ha validat un nou conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relacionat amb la incorporació d’un servei d’assessorament sobre el deute hipotecari.
