Experts de tota Europa es reuniran a Calonge i Sant Antoni per abordar com omplir de sentit "la nova longevitat"
El Seminari Científic Internacional pretén difondre noves estratègies que donin resposta a les necessitats de la gent gran
Experts de referència en envelliment saludable i actiu de la població abordaran els reptes i oportunitats que planteja la longevitat en el I Seminari Científic Internacional del Campus de l’Experiència de UIC Barcelona, que tindrà lloc al castell de Calonge del 23 al 25 d’octubre.
La trobada comptarà, entre d’altres, amb la intervenció del vicepresident de la Comissió Europea responsable de la promoció de l’estil de vida europeu (2019–2024), Margaritis Schinás, i del director científic del Programa de Majors de la Fundació “La Caixa”, el Dr. Javier Yanguas.
El seminari, que compta amb el suport de la European Federation of Older Students (EFOS) i de l’Agència Europa Erasmus+, té com a objectiu promoure noves estratègies que donin resposta a les necessitats de la gent gran perquè puguin gaudir d’una vida saludable i activa, física i intel·lectualment.
Població més envellida
La gent gran representa un percentatge cada vegada més important de la població, i està previst que l’any 2050 una de cada sis persones tingui més de 65 anys. Aquesta situació planteja importants desafiaments per garantir el seu benestar. Per això, els especialistes coincideixen que calen noves formes d’abordar l’envelliment, que busquin la realització personal de la gent gran, la seva correcta adaptació a un entorn en constant canvi i que evitin situacions de soledat no desitjada o aïllament.
Durant el congrés, els experts proposaran nous enfocaments sobre la longevitat de la població i estudiaran les oportunitats que genera per a la salut, l’educació, les polítiques públiques, l’empresa i la cohesió social. "Sentit i qualitat de vida a la tercera edat", "Societat, relacions, vincles i prescripció social" o "La transmissió de valors entre generacions" són alguns dels temes que es tractaran al seminari.
El director del Campus de l’Experiència, Jordi Miralbell, ha destacat que aquest primer seminari, celebrat conjuntament amb la European Federation of Older Students, EFOS, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i de l’Agència Erasmus+, "és una oportunitat única d’escoltar i compartir propostes amb col·legues de procedències molt diverses, majoritàriament europees, entorn d’un fenomen comú important: l’actual generació de gent gran, que està reclamant un lloc a la societat".
