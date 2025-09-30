Palamós farà una consulta popular per decidir si s'incorpora Sant Joan al topònim del municipi
Se celebrarà el 23 de novembre de manera presencial i hi podran votar uns 16.000 habitants
Palamós farà una consulta popular per decidir si s'incorpora Sant Joan al topònim del municipi. La votació serà presencial i es farà el diumenge 23 de novembre. Hi podran votar tots els palamosins majors de 16 anys que estiguin empadronats al municipi abans d'aquest 23 de setembre. Són uns 16.000 habitants. L'alcaldessa, Maria Puig, ha recordat que la consulta -avalada pel ple- dona resposta a una reivindicació veïnal que fa temps que s'allarga i permetrà "pensar sobre la identitat i reflexionar sobre un municipi composat per dos pobles". Sant Joan es va annexionar a Palamós l'any 1942, just a l'inici del franquisme. Per això, des de l'associació de veïns també veuen la consulta com la reparació d'un "greuge històric".
'Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?'. És la pregunta que s'ha consensuat a la comissió de treball de la consulta popular, i que hauran de respondre amb un 'Sí' o un 'No' aquells qui el 23 de novembre participin a la votació.
Fa més de vuit dècades, com ha subratllat el president de l'Associació de Veïns (AAVV) de Sant Joan, Carles Sala, que el nom d'aquest municipi "va quedar esborrat del tot". Era dins el context de postguerra, just al principi de la dictadura. L'any 1940 l'Ajuntament de Palamós va engegar els tràmits per annexionar Sant Joan, un pas que es va fer efectiu dos anys després -el 1942- quan els dos pobles van passar a ser un sol municipi.
La consulta popular que es farà ara, precisament, surt de la iniciativa ciutadana que fa temps que reclama que Sant Joan aparegui al topònim del municipi. I a l'ajuntament, hi ha la voluntat unànime d'impulsar-la. Perquè el desembre de l'any passat, tots els grups del consistori van aprovar una moció que, precisament, recollia l'objectiu de celebrar la consulta.
A la votació hi podran participar totes les persones que estiguin empadronades a Palamós abans d'aquest 23 de setembre, i que ja tinguin 16 anys o més. Per poder dipositar la butlleta a les urnes, caldrà identificar-se amb el DNI, el passaport, el NIE o bé el carnet de conduir.
Durant aquell diumenge, s'habilitaran dos punts de votació presencials. Per una banda, la sala polivalent de la biblioteca municipal al parc dels Països Catalans. I per l'altra, l'Aula d'Aprenentatge situada al número 31 del carrer Riera. L'horari de votació serà de les nou del matí a les vuit del vespre, i aquella mateixa nit es farà el recompte a l'ajuntament.
L'alcaldessa, Maria Puig, ha explicat que, dins la voluntat de fomentar la participació, també hi haurà l'opció de votar de manera anticipada. En aquest cas, es podrà fer a la biblioteca municipal entre els dies 17 i 21 de novembre (entre les onze del matí i la una del migdia, i entre les quatre i les sis de la tarda).
"Pensar sobre la identitat"
Maria Puig ha explicat que la consulta popular ajudarà a "pensar sobre la identitat i reflexionar sobre un municipi compost per dos pobles". L'alcaldessa també ha avançat quins escenaris s'obriran en cas que guanyi una opció o l'altra. Després que el ple municipal avali el resultat, si allò que s'imposa és el 'Sí', el consistori engegarà els tràmits per canviar la denominació i que el poble passi a dir-se Palamós i Sant Joan.
"No serà ràpid ni fàcil, perquè suposarà una transformació important més enllà del logotip i també caldrà tenir en compte l'heràldica; però anirem fent tots aquells passos que pertoquin", ha subratllat Maria Puig. Entre d'altres, el nou topònim, per exemple, haurà de rebre l'aval de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
En cas que guanyi el 'No', l'alcaldessa de Palamós ja ha dit que la comissió de treball -integrada per tots els grups municipals i els veïns de Sant Joan- es mantindrà "viva" i, malgrat que no es canviï el topònim, sí que aquesta taula servirà per "reflexionar i fer algun pas endavant per assentar una identitat que existeix". De fet, Maria Puig ja ha dit que, avui dia, als actes oficials el consistori ja fa servir la doble denominació i que a la imatge de Palamós també s'hi vinculen els dos campanars.
Per la seva banda, el president de l'AAVV de Sant Joan ha explicat que la consulta popular suposa "un moment històric" i que és fruit d'un "procés seriós" que s'ha treballat amb l'ajuntament. Carles Sala també ha demanat a la gent que, a l'hora d'anar a votar, ho faci "de manera conscient i amb responsabilitat" i que s'informin sobre la manera com es va dur a terme l'annexió.
"La consulta és una cosa positiva, i en cap cas es tracta de posar fronteres", ha dit el president de l'AAVV. Per a Sala, però, sí que la votació suposa resoldre un "greuge històric" i té una part "emotiva". Perquè l'annexió de Sant Joan a Palamós es va fer "en un context de postguerra, de governs imposats i de moments obscurs" i hi ha tota una generació -la dels avis- que malgrat haver-ho viscut, "no se'ls va explicar perquè els seus pares no en parlaven".
Abans de la consulta popular, també s'ha organitzat un acte previ el divendres 17 d'octubre. Serà una taula rodona, amb el títol 'Els canvis de topònims al Baix Empordà', on hi participaran l'alcaldessa de Palamós i els alcaldes de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler; i de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez. Dos municipis propers que també van canviar la denominació oficial per incloure els altres que hi ha dins el seu terme municipal.
