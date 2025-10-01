Calonge i Sant Antoni amplia el govern amb l'entrada d'Avancem i ja són sis formacions
La regidora Almudena Páez assumirà la regidoria de Comerç i Mercats
El govern de Calonge i Sant Antoni s'ha ampliat amb l'entrada d'Avancem i ja són sis les formacions que integren l'equip de govern. La regidora Almudena Páez Segovia va prendre possessió del càrrec en substitució de Josep Abellí al darrer ple i se suma, a més, a la coalició formada per Junts (6 regidors), PSC (2), Guanyem (1), PP (1) i Tots pel Poble (1).
Des del govern de Calonge remarquen que "amb un total de dotze regidors i sis formacions polítiques, aquest passa a ser el govern més ampli de la història del consistori".
La nova incorporació suposa també una reconfiguració de les competències assignades a cada membre del govern. D’aquesta manera, Almudena Páez assumeix a partir d’ara la regidoria de Comerç i Mercats.
Páez és esteticista, quiromassatgista i diplomada en Dietètica i Nutrició, i és propietària d'una empresa d'aquest sector. Ha estat presidenta i vocal de l'associació Calonge Comerç i Empresa. També ha format part de l'AFA de l'escola Pere Rosselló, com a vocal, vicepresidenta i presidenta.
La incorporació d’Almudena Páez no és la primera que té lloc amb la legislatura en marxa. Després del pacte de govern inicial de Junts, PSC i PP el juny del 2023, el govern va sumar els regidors Raoni Molina (Tots pel Poble) el desembre del mateix any, i Elena Montiel (Guanyem) el març del 2024.
A l'oposició queden els grups de SOM (1) regidors i ERC (4).
Les darreres eleccions municipals van estar marcades per episodis a l'anterior mandat amb una moció de censura que va permetre a Jordi Soler (Junts) recuperar l'alcaldia que tenia Miquel Bell-lloch (ERC). Ho va fer amb el suport del PSC, PP i Republicans.
Junts va guanyar el 2023, però amb 6 dels 17 regidors i es van teixir les primeres aliances per governar. Jordi Soler va ser alcalde des del 2003 fins al 2007, i des del 2008 fins ara. El 2008 també amb una moció de censura. Jordi Soler va desbancar el socialista Antoni Esteve, quan encara no feia un any que aquest havia ocupat el càrrec. Governava en minoria amb Avancem després que una escissió d'ERC, Republicans, passés a l'oposició.
