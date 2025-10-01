Laura Lafarga (ERC) assumeix a Palamós les àrees que portava l'exalcalde, Lluís Puig
El primer ple amb la nova alcaldessa, Maria Puig, dona compte dels canvis al cartipàs
L'Ajuntament de Palamós va donar compte al ple celebrat ahir els canvis en el cartipàs municipal. La nova regidora d'ERC Laura Lafarga passa a assumir les àrees que portava l'exalcalde, Lluís Puig. Hi haurà una vicealcaldia que assumeix Raquel Gallego i els tres regidors socialistes passaran a formar part de la Junta de Govern Local.
Així, Lafarga assumirà Urbanisme, Acció Social, Immigració i Ciutadania. Pere Deulofeu incorpora a les àrees que duia fins ara, Servei Tècnics per a les obres per administració, i una part de les competències d'Urbanisme. Manté igual Brigada, Recursos Humans i Organització.
El portaveu de Junts, Raimon Trujillo va demanar especificar les noves atribucions de Pere Deulofeu. L'alcaldessa, Maria Puig, va especificar que "un dels objectius", és el d'"intentar coordinar les dues àrees d'urbanisme i la de Brigada, i el senyor Deulofeu assumirà tota aquesta part que hi ha projectes vinculats a Serveis Tècnics i Brigada". Una decisió que la regidora Som-hi per Palamós i Sant Joan Teresa Ferrés va considerar poc encertada.
La Junta de Govern Local comptarà a partir d'ara també amb Pere Deulofeu, i tres representants del PSC. La segona, tercera, quarta i cinquena tinença d'alcaldia seran per Yolanda Aguilar, Antoni Bachiller, Pere Deulofeu i Laura Lafarga, respectivament.
La regidora de Teresa Ferrés posava de manifest que és la sisena modificació de cartipàs i plantejava un dubte: el càrrec de vicealcaldessa quines atribucions contempla.
L'alcaldessa, va explicar que "fruit de l'acord al qual vam arribar el que fem és donar aquestes atribucions institucionals, compartim aquest espai, ens proposem fer tàndem" i la funció contempla aquesta voluntat.
Ferrés va voler deixar clar que entenen que no té cap contingut el càrrec. També manifestava que dubtaven de la idoneïtat que una nova regidora que acaba d'arribar assumeixi una àrea important com la d'Urbanisme amb projectes importants.
El ple va donar compte dels decrets amb les modificacions del cartipàs.
