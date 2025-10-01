Més de 3.000 persones participaran aquest cap de setmana a l’Oncotrail
Hi ha un total de 343 equips inscrits i més de 410.000 euros recaptats fins ara en la dotzena edició de la prova organitzada per la Fundació Oncolliga Girona
Aquest cap de setmana la Costa Brava tornarà a viure una gran festa d’esport i solidaritat amb la celebració de l’Oncotrail, la trail solidària de 100 km organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració de l’Agrupació Excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell. L’onzena edició reunirà 3.029 participants repartits en 343 equips, que han aconseguit recaptar fins al moment més de 410.000 euros. La xifra, però, encara pot créixer, ja que la plataforma de donacions continua oberta al web oficial d'Oncolliga.
Una prova pionera i consolidada
L’Oncotrail va ser una de les primeres curses per equips amb aquest format i, amb els anys, s’ha consolidat com una de les cites més esperades del calendari esportiu i solidari a Catalunya. El repte consisteix a completar un recorregut de 100 km dividits en 10 etapes, amb equips formats per entre sis i vuit membres. A cada moment hi ha d’haver com a mínim quatre corredors o caminadors en moviment, i el temps màxim per completar la prova és de 30 hores.
Per participar-hi, cada equip ha de fer un donatiu mínim de 1.000 euros a la Fundació Oncolliga Girona, entitat que destina els fons a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i a impulsar la investigació contra la malaltia.
La sortida es donarà dissabte 4 d’octubre a les 9 h del matí des de la plaça de Can Mario de Palafrugell i l’arribada estarà situada al Pavelló Annex de la mateixa població. L’itinerari circular passa pels camins de ronda entre la platja de Castell (Palamós) i Pals, i per senders interiors de les Gavarres. Els primers equips podrien completar la cursa en unes vuit hores, mentre que els últims arribarien a Palafrugell diumenge al voltant de les 14 h.
El paper clau del voluntariat
Un dels trets diferencials de l’Oncotrail és que tota l’organització recau en el voluntariat: prop de 600 persones col·laboren en tasques d’avituallament, logística, suport sanitari, protecció civil, fisioteràpia, podologia o fotografia. Aquesta xarxa de suport és clau perquè els participants se sentin acompanyats al llarg d’una prova tan exigent, que per a molts suposa un repte personal i col·lectiu.
Tecnologia per seguir la cursa
Cada equip disposarà d’un tracker GPS, que haurà de portar sempre un dels participants en cursa. Els relleus només seran vàlids als punts de control, on s’haurà de passar el dispositiu als companys. Gràcies a aquest sistema, es podrà fer un seguiment en directe de tots els equips.
Impacte solidari: més de 3 milions d’euros en dotze anys
Des del 2013, l’Oncotrail ha crescut de manera accentuada: dels 45 equips i 57.850 € recaptats a la primera edició s’ha arribat enguany a 343 equips i més de 400.00 €. En total, en les onze edicions anteriors s’han recaptat 2,7 milions euros, destinats en un 70% a millorar les necessitats dels hospitals gironins que no cobreix l’administració (renovació de llits i butaques per a sales de quimioteràpia i plantes d’hospitalització, entre d’altres) i a finançar projectes de recerca en càncer de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i l’Institut Català d'Oncologia Girona. Gràcies a aquesta dotzena edició, se superaran els 3 milions en donatius.
