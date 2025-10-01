Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Parc de la Pera tindrà un equip conjunt de rescat amb personal del SEM i Bombers

Els equips mixtos intervenen directament al lloc del rescat per estabilitzar els pacients i coordinar amb els hospitals

Una actuació en un rescat del SEM i Bombers.

Una actuació en un rescat del SEM i Bombers. / Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

La Pera

El Parc de Bombers de la Pera disposarà pròximament d’un equip conjunt format per personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i del Cos de Bombers de la Generalitat, que donarà resposta a situacions d’emergència en rescats i salvaments. Aquesta nova base s’incorpora juntament amb una altra a Cambrils (Baix Camp), gràcies a l’ampliació de la plantilla del SEM amb 24 llocs de treball d’infermeria.

Amb aquestes dues noves incorporacions, el sistema suma cinc bases amb equips mixtos que combinen professionals sanitaris i bombers. Les altres tres es troben als parcs de Cerdanyola del Vallès, la Seu d’Urgell i l’aeroport de Sabadell, en funcionament des del 2020.

Millora en els rescats

Aquest model d’actuació conjunta permet prestar assistència sanitària immediata al mateix lloc de l’incident, anomenat “zona calenta”. Els professionals del SEM que formen part d’aquests equips combinen les seves jornades entre ambulàncies i accions amb bombers, i poden aplicar maniobres per estabilitzar els afectats de manera precoç. A més, tenen accés a la història clínica del pacient i la Central de Coordinació Sanitària prealerta el centre sanitari de destí, facilitant així la coordinació del trasllat.

El 2024, aquests equips conjunts van atendre 1.788 emergències, majoritàriament per lesions i intoxicacions. Segons el Govern, aquesta fórmula permet una millor resposta sanitària i operativa als rescats, amb protocols comuns i dispositius ben equipats.

Els professionals que s’incorporin a les noves bases hauran de superar un procés d’habilitació i formació específica, avalat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el SEM, per garantir la seva integració i especialització en aquest tipus d’intervencions.

Aquest desplegament reforça la coordinació entre Bombers i SEM, en el marc d’un acord signat recentment entre els departaments d’Interior i Salut, amb l’objectiu d’optimitzar la resposta en situacions d’emergència a Catalunya.

