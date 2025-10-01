Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una quarantena d'investigadors internacionals es reuneixen a Cap Roig per compartir coneixements

La trobada es farà aquest dijous i divendres i es debatran qüestions que afecten el present i el futur de la recerca i la innovació en salut

Una de les ponents en l'edició de l'any passat.

Palafrugell

Els dies 2 i 3 d’octubre, la Fundació ”la Caixa” organitza la quarta edició del Health Meeting als Jardins de Cap Roig que reunirà més de 40 investigadors d’Espanya i Portugal en una trobada multidisciplinària per compartir coneixements i generar debat sobre qüestions que afecten el present i el futur de la recerca i la innovació en salut. 

L’esdeveniment comptarà amb alguns dels investigadors més destacats en malalties infeccioses, neurociències, oncologia i malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades. Tots van rebre un ajut d’entre mig milió i un milió d’euros de la convocatòria d’Investigació en Salut del 2021 per desenvolupar projectes que ja han arribat a la fi. 

En concret, en aquesta edició tindran lloc diferents sessions de treball, en les quals s’abordaran qüestions com l’avenç de les teràpies avançades per minimitzar els efectes no desitjats i millorar els resultats mèdics. Participaran en aquesta taula, entre d’altres, Samuel Sánchez, que ha desenvolupat a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) un projecte de nanorobots per tractar el càncer de bufeta, o Amadeu Llebaria, de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC), líder d’un projecte sobre fàrmacs contra el dolor crònic activats per llum. 

En una altra taula rodona, Javier Solana, president del Comitè Científic de la Fundació ”la Caixa” i del Centre d’Economia i Geopolítica Global d’ESADE, i Jorge Juan Fernández, director d’Innovació a l’Hospital Clínic de Barcelona, debatran sobre la necessitat d’enfortir el lideratge científic i la resiliència en un món cada vegada més incert i competitiu. 

Al Health Research Meeting 2025, que clourà el director general de la Fundació ”la Caixa”, Josep Maria Coronas, també hi haurà una sessió centrada a donar a conèixer als investigadors el projecte del futur CaixaResearch Institute i la seva visió de l’estudi de la immunologia amb la finalitat de millorar la salut humana. Impartirà aquesta xerrada el president del Comitè Científic Intern i director del VHIO, Josep Tabernero. 

