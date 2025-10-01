Quatre síndics del Baix Empordà: "les ajudes a persones necessitades no arriben o arriben massa tard, de vegades, quan el sol·licitant ha mort"
Els representats de Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell i Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura s'han entrevistat amb el delegat del Govern per les dificultats en les ajudes a la dependència
Els Síndics i Defensors de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Cruïles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura emprenen accions per les dificultats a l'hora de tramitar les peticions d'ajuda a la dependència. Els representants dels municipis del Baix Empordà es van reunir amb el delegat de la Generalitat, Xavier Guitart, per parlar del tema i trobar solucions.
La trobada, sol·licitada pels Síndics, venia motivada, expliquen, "per les queixes que rebem a les nostres oficines de ciutadans que tenen sol·licitada l’ajuda a la dependència des de fa molt de temps i no reben resposta". A aquesta situació, manifesten, "s’hi afegeix la queixa sistemàtica dels professionals dels Serveis Socials dels nostres municipis que veuen, impotents, com les ajudes a persones necessitades no arriben o arriben massa tard. De vegades, fins i tot, quan el sol·licitant ha mort".
A l’entrevista, en un comunicat conjunt, exposen que van manifestar Xavier Guitart "la nostra preocupació per la insuportable lentitud en tot el tràmit que cal fer per obtenir l’ajuda a la dependència" que és "especialment dramàtica a l’àrea de Girona Centre i Litoral, que és a la que pertanyen els nostres municipis, on el nombre de valoracions pendents de resoldre supera en una proporció molt elevada la de les altres àrees".
Temps d'espera de 269 dies
Segons les últimes dades publicades pel Departament de Drets Socials i Inclusió les valoracions pendents de Girona Centre i Litoral, informen, dobla el nombre de valoracions pendents de la següent demarcació inclosa en la gràfica publicada. "Són moltíssimes les persones que esperen i esperen, desesperançats, l’ajuda que tant necessiten i que no arriba mai", remarquen. La llei de la dependència diu que el temps d’espera no ha de superar els 90 dies, i a la demarcació és de 269, segons dades del propi Departament .
El delegat, "va reconèixer la situació actual, ho va lamentar i la va qualificar d’injustificable i ens va dir que estan treballant de valent per corregir la situació, simplificant els tràmits i posant els mitjans necessaris perquè en el transcurs de l’any que ve les persones sol·licitants de l’ajuda a la dependència rebin la resolució pertinent en el termini dels tres mesos que marca la llei".
