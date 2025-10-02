Defensa anuncia a Calonge la Jura de Bandera d'aquest any a Catalunya per a personal civil
L'acte se celebrarà l'11 d'octubre al Palau Firal en motiu de la Festa Nacional
El Ministeri de Defensa anuncia per l'11 d'octubre l'única Jura de Bandera per a personal civil d'aquest any a Catalunya.
El Regiment d'Infanteria "Arapiles 62" amb base a Sant Client Sescebes ha organitzat aquesta cerimònia Sant Antoni de Calonge amb motiu de la Festa Nacional.
La unitat de la base de Sant Climent ha coordinat amb l'Ajuntament, exposen la participació en l'acte al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge.
Estarà presidit pel Comandant Militar de Girona i Cap del Regiment.
Des del Ministeri de Defensa remarquen que per apropar les Forces Armades a la societat, l'Exèrcit de Terra organitza les Jures de Bandera en tot el territori català facilitant l'oportunitat que els ciutadans "mostrin el seu compromís amb la defensa de la nació de forma voluntària":
El 2022, la ciutat de Barcelona va acollir l'acte amb una cerimònia que va superar totes les expectatives, remarquen. L'any següent esva fer a Vielha, Lleida, i el 2024 a Salou, Tarragona. I aquest any, per completar la presència a totes les demarcacions, tindrà lloc a Girona, a Sant Antoni de Calonge.
"La Junta de Bandera és una cerimònia en la qual un ciutadà expressa de forma individual la lleialtat a la nació espanyola, amb els seus símbols i laConstitucióó. A més, manifesten el seu compromís amb la defensa d'Espanya i amb el servei dels ciutadans, demostrant així en un acte cívic, la seva voluntat de contribuir a la seguretat nacional i al servei dels ciutadans", exposen.
El Ministeri posa de manifest que en totes les activitats que porta a terme l'Exèrcit de Terra queda reflexat el compromís amb la societat a la qual pertany i serveix, que es veu en el dia a dia, a través d'iniciatives com carreres solidàries, campanyes de donació de sang, col·laboració amb la ciència i la universitat, convenis de cooperació, la Campanya Antártica, Cáritas Castrense, entre altres, com la participació quan hi ha desastres naturals.
Polèmica per l'acte
Esquerra va recriminar que l'executiu municipal cedeixi un espai del poble i l'Ajuntament va assegurar que no hi participa. El consistori va emetre un comunicat en el qual es desvincula de l'acte i ho atribuia, en exclusiva, a la iniciativa del regidor del Partit Popular, Alberto Mas Vilá. A l'escrit publicat a les xarxes socials, el consistori reconeixia que cedeixen el Palau Firal de Sant Antoni perquè es pugui fer l'acte, però fonts consultades deixen clar que s'ha abonat la taxa corresponent. L'escrit també remarcava la voluntat de l'Ajuntament de fer un "exercici de respecte" amb la pluralitat dels grups que conformen el govern local.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona