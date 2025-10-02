Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Casanovas serà el candidat d'ERC a Palafrugell a les eleccions del 2027

L'actual regidor va ser escollit per unanimitat en una assamblea celebrada ahir al vespre

El candidat d'ERC a Palafrugell.

El candidat d'ERC a Palafrugell. / ERC

Redacció

Redacció

Palafrugell

Marc Casanovas serà el nou candidat d'Esquerra de Palafrugell a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidor va ser escollit per unanimitat en el marc de l'assamblea local celebrada al Centre Fraternal ahir al vespre.

D'aquesta manera, Casanovas pren el relleu de Mònica Alcalà, que va anunciar fa dues setmanes que no es presentaria a les properes eleccions. El nou candidat republicà és regidor des del 2023, any en què es va presentar com a segon de la llista electoral.

Nascut el 1991, és ambientòleg i té una llarga trajectòria en el teixit associatiu de Palafrugell: entre d'altres, ha estat president de l'Associació de Carrossaires, i membre fundador i president de l'associació cultural Els Trompats.

"Tenim el repte de fer que Palafrugell aprofiti tot el seu potencial, i això només ho podem fer des del govern. Per això presentarem un projecte renovat, il·lusionant, amb ADN republicà i obert a totes les persones que estimen i volen treballar per Palafrugell" manifesten des d'ERC i afegeixen que "avui comença el camí del canvi".

"Els dos anys que portem de govern socialista han estat de paràlisi. Estem en pausa i cal posar-ho tot de la nostra part per tirar endavant Palafrugell", remarquen. ERC té quatre regidors a Palafrugell.

Notícies relacionades i més

Casanovas presentarà públicament el nou projecte el 18 d'octubre a les 12h a Llofriu, al costat de l'església de Sant Fruitós.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents