Palafrugell suspendrà llicències per a negocis d'estètica, basars i menjar per emportar al centre
El govern treballar en un Pla especial urbanístic que reguli els usos comercials dels establiments del centre
L'alcaldessa, Laura Millán, va exposar que neix "una mica que des de l'alcaldia i equip de govern comencem a copsar sentiments, sensacions que senten que el poble està canviant l'essència"
L’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat suspendre les llicències per a l'obertura de nous negocis d'estètica, basars i menjar per emportar al centre de la ciutat. La mesura forma part de l'objectiu de potenciar el centre comercial i garantir la qualitat de vida i la vitalitat de les activitats que s'hi estableixen. La suspensió és d'un any inicialment durant el qual s'espera treballar en la redacció d’un Pla especial urbanístic que reguli els usos comercials dels establiments del centre.
L’alcaldessa, Laura Millán, va explicar que neix "una mica que des de l'alcaldia i equip de govern comencem a copsar sentiments, sensacions que senten que el poble està canviant l'essència". Des del govern, va dir al ple, "rebem les preocupacions des de les entitats comercials que senten que el model de petit comerç especialitzat" que fa barri s'està "desdibuixant".
I aclaria que el pla especial "ha de servir per regular l’activitat d’un establiment i el seu emplaçament, per tal d’influir, preservar i millorar la qualitat ambiental de l’espai públic i del carrer, entès com l’escenari de la convivència veïnal i de l’expressió política i cultural de la ciutadania”. I afegia que “el centre comercial i social ha de ser un espai viu, divers i amb futur”.
En concret, se suspendran:
• Serveis personals d’imatge i estètica (perruqueria, barberia, manicura, pedicura, pírcing i tatuatges).
• Establiments de venda d’accessoris o reparació de telefonia mòbil.
• Establiments de venda de productes de cànnabis o derivats del cànnabis (es va aclarir que avui no n'hi ha, però que proliferen arreu).
• Establiments de restauració de menjar ràpid o per emportar.
L’àmbit és l’entorn de plaça Nova i la zona adjacent, delimitada als carrers de Torres Jonama, plaça 11 de setembre, Begur, Garriga, Tarongeta, Lluna, plaça Camp d’en Prats, Sagunt, Barris i Buixó, Picasso, Botines i Caritat.
Per l'Ajuntament, el centre és el principal eix comercial i social del municipi, i constitueix una àrea clau d’atracció per al veïnat i per a les persones visitants. En aquest context, es considera necessari "establir una regulació actualitzada dels usos per preservar la vitalitat del comerç local i afavorir un model equilibrat, divers i amb projecció de futur".
L’objectiu d’aquest pla és ordenar les tipologies d’activitats que es poden instal·lar al centre de Palafrugell, i consolidar una regulació que va començar el 2009 amb un Pla d’usos comercial. Aquell document ja va establir limitacions en l’obertura d’establiments que aleshores es considerava que podien ser incompatibles amb les característiques del centre de la vila.
La mesura ha entrat en vigor un cop s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província, i el seu termini inicial és d’un any, prorrogable a dos.
En Comú Podem va votar en contra i el regidor Josep Ferrés exposava que això "és un cas de zoning, ho van inventar els americans, el primer cas és a Chicago perquè com que hi havia molts xinesos van decidir prohibir les bugaderies". Pel grup, si això tira endavant el que s'aconseguirà no és només que no es visqui al centre sinó que els locals comercials estiguin desocupats. I proposava recuperar el pla especial dins la vila redactat el 2008 que es va fer un inventariat i buidat del centre, i tirar endavant les ordenances de l'espai públic. L'alcaldessa va apuntar que tindran en compte el pla.
Per part de Junts, David Martín, van apuntar la necessitat de regulació de quin tipus d'activitat se vol potenciar que s'implantin al centre i quines no. També la va considerar adient ERC i Vox.
Són diverses les poblacions que han impulsat mesures per regular les activitats al centre. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ho anunciava la setmana passada per evitar determinats negocis a la Rambla, Tossa de Mar ho va anunciar a principi de setembre i Lloret de Mar, el mes de juliol.
