L'Oncotrail es consolida amb una recaptació de més de 400.000 euros

La dotzena edició de l'esdeveniment solidari d'Oncolliga ha superat totes les previsions amb 343 equips inscrits i 3.029 participants

Sortida de la dotzena edició de l'Oncotrial, a Palafrugell aquest dissabte al matí.

Sortida de la dotzena edició de l'Oncotrial, a Palafrugell aquest dissabte al matí. / Adria Colomer Serra (Oncolliga)

Redacció

Palafrugell

Palafrugell i la Costa Brava han estat, un any més, l’epicentre de l’esport i la solidaritat amb la celebració de l’Oncotrail 2025, la trail solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l’Agrupació Excursionista i el Club Atlètic de Palafrugell.

Segons l'organització, aquesta dotzena edició ha superat totes les previsions amb 343 equips inscrits i 3.029 participants, que han unit forces per aconseguir una recaptació rècord de 423.056,49 euros. Tots aquests fons es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, així com a impulsar la recerca oncològica a Girona.

Una fita esportiva i solidària

La cursa ha començat a les 9 del matí des de la plaça de Can Mario de Palafrugell. Els equips, formats per entre sis i vuit persones, s’han enfrontat al repte dels 100 km dividits en 10 trams, que es podien completar corrent o caminant per relleus, amb un màxim de 30 hores per arribar a meta.

 L’equip Quetzal Sportswear amb el dorsal 241 ha estat el primer a completar el recorregut amb un temps de 9 hores i 22 minuts, seguit de l’equip Miquelets amb dorsal 225 que ha arribat després de 9 hores i 51 minuts. Al llarg de la nit i la matinada continuaran arribant equips, fins aquest diumenge al migdia, quan es tancarà el cronometratge.

"L’Oncotrail és molt més que una cursa. És un repte col·lectiu que combina esport, esforç i solidaritat"

Lluís Comet

— Director de l'Oncotrail

El director de l’Oncotrail, Lluís Comet, ha subratllat la gran resposta d’aquesta edició: "L’Oncotrail és molt més que una cursa. És un repte col·lectiu que combina esport, esforç i solidaritat. Veure més de 3.000 persones units per la mateixa causa i el suport incondicional de 600 voluntaris és senzillament emocionant".

Un dels trams de la cursa.

Un dels trams de la cursa. / Lluís Zamora (Oncolliga)

 La presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, ha remarcat la importància de la recaptació: "Aquests 423.056,49 euros es traduiran en serveis essencials per als pacients i les seves famílies i en noves oportunitats per a la recerca. Estem immensament agraïts a tots els equips i col·laboradors que han fet possible aquest resultat"

Impacte directe

 El 70% dels fons recaptats es destinaran a cobrir necessitats dels hospitals gironins que no assumeix l’administració (renovació de llits i butaques per a sales de quimioteràpia i plantes d’hospitalització, entre d’altres) i a finançar projectes de recerca oncològica liderats per l’Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Girona.

 En l’àmbit de la investigació, s’ha obert una nova convocatòria de beca per la recerca clínica en càncer dotada amb 100.000 euros i s’ha creat una nova ajuda d’un màxim de 10.000 euros per donar suport a projectes que tinguin com a objectiu millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb càncer, amb una mirada integral i humanitzada.

El 30% restant permetrà mantenir els serveis assistencials d’Oncolliga, com el suport psicològic, la fisioteràpia a domicili, el préstec de material ortopèdic, la llar-residència, la rehabilitació cognitiva o l’estètica oncològica, entre d’altres.

