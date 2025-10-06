El segon sopar solidari de l'hospital de Palamós recapta 55.410 euros per al nou centre de dia mèdic
El menú es va fer especialment per a l’ocasió per nou cuiners de la comarca
Els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) van organitzar divendres de la setmana passada la segona edició del sopar solidari "Com a casa!” amb l’objectiu de recaptar fons per a la humanització del nou hospital de dia mèdic de l’hospital de Palamós. L’esdeveniment va tenir lloc a l’hotel S’Agaró i va reunir 160 assistents, representants del món institucional, empresarial i associatiu del Baix Empordà.
La comunicadora Mari Pau Huguet va presentar l'acte, on es va aconseguir una recaptació final de 55.410 euros, que es destinaran íntegrament a millorar l’espai i l’atenció que s’ofereix en aquest servei mèdic, amb l’objectiu de fer-lo més acollidor, adaptat a les necessitats dels pacients i orientat al benestar i la intimitat.
Durant l’acte, Ma. Àngels Pagès, supervisora de l’hospital de dia mèdic, va presentar els detalls del projecte d’ampliació i humanització, acompanyats d’un vídeo de la campanya de mecenatge i imatges del futur espai.
Xefs de la comarca
El sopar va ser elaborat per nou xefs reconeguts del territori, coordinats per Quim Casellas i Toni Izquierdo, i es va basar majoritàriament en productes de proximitat. A més, es va projectar un vídeo explicatiu amb la participació dels cuiners implicats.
L’acte va comptar amb el suport de diversos mecenes, col·laboradors i entitats que van aportar el seu granet de sorra a la causa. També es van destacar les aportacions de les empreses que van adquirir taules corporatives i dels nombrosos col·laboradors que van contribuir en el sorteig solidari celebrat al final del sopar.
El director-gerent de SSIBE, Xavi Pérez, va cloure l’acte amb un agraïment a totes les persones, entitats i empreses que van fer possible l’esdeveniment. Per la seva part, Maria Puig, nova presidenta dels òrgans de govern de SSIBE, va posar en valor el compromís solidari del territori i el paper de la cuina local en aquesta iniciativa.
