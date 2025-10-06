Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El segon sopar solidari de l'hospital de Palamós recapta 55.410 euros per al nou centre de dia mèdic

El menú es va fer especialment per a l’ocasió per nou cuiners de la comarca

Els comensals durant el sopar solidari.

Els comensals durant el sopar solidari. / SSIBE

Redacció

Redacció

Palamós

Els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) van organitzar divendres de la setmana passada la segona edició del sopar solidari "Com a casa!” amb l’objectiu de recaptar fons per a la humanització del nou hospital de dia mèdic de l’hospital de Palamós. L’esdeveniment va tenir lloc a l’hotel S’Agaró i va reunir 160 assistents, representants del món institucional, empresarial i associatiu del Baix Empordà.

La comunicadora Mari Pau Huguet va presentar l'acte, on es va aconseguir una recaptació final de 55.410 euros, que es destinaran íntegrament a millorar l’espai i l’atenció que s’ofereix en aquest servei mèdic, amb l’objectiu de fer-lo més acollidor, adaptat a les necessitats dels pacients i orientat al benestar i la intimitat.

Durant l’acte, Ma. Àngels Pagès, supervisora de l’hospital de dia mèdic, va presentar els detalls del projecte d’ampliació i humanització, acompanyats d’un vídeo de la campanya de mecenatge i imatges del futur espai.

Xefs de la comarca

El sopar va ser elaborat per nou xefs reconeguts del territori, coordinats per Quim Casellas i Toni Izquierdo, i es va basar majoritàriament en productes de proximitat. A més, es va projectar un vídeo explicatiu amb la participació dels cuiners implicats.

L’acte va comptar amb el suport de diversos mecenes, col·laboradors i entitats que van aportar el seu granet de sorra a la causa. També es van destacar les aportacions de les empreses que van adquirir taules corporatives i dels nombrosos col·laboradors que van contribuir en el sorteig solidari celebrat al final del sopar.

El director-gerent de SSIBE, Xavi Pérez, va cloure l’acte amb un agraïment a totes les persones, entitats i empreses que van fer possible l’esdeveniment. Per la seva part, Maria Puig, nova presidenta dels òrgans de govern de SSIBE, va posar en valor el compromís solidari del territori i el paper de la cuina local en aquesta iniciativa.

TEMES

