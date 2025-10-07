Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Platja d’Aro celebra la 37a Festa de la Cervesa del 9 al 12 d’octubre

L'entrada a l’Oktoberfest és gratuïta i s'han programat diverses actuacions musicals

Imatge d'arxiu d'una edició anterior de la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro

Imatge d'arxiu d'una edició anterior de la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro / ANIOL RESCLOSA / Ajuntament de Platja d'Aro

Bruna Segura

Platja d'Aro

Platja d’Aro acollirà del 9 al 12 d’octubre la 37a edició de la Festa de la Cervesa, que tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari. L’activitat, amb entrada lliure, inclourà degustacions de cerveses de diverses marques i productors, tant locals com internacionals, així com actuacions musicals i propostes per a tots els públics.

L’Oktoberfest s’obrirà dijous 9 d’octubre a les 21 h amb la tradicional punxada del primer barril i el concert de Mama Dousha. Durant els quatre dies hi haurà actuacions de grups com The Country Revival Farmers, Les Funktory, Slainte, La Betty Orquestra i Todos Los Gatos Son Pardos, a més de les xarangues Band Torrats i Bufant Fort Street Band. També es programen sessions de discomòbil a càrrec de Fundación Ibiza i un espectacle infantil amb la Xalarina i en Xalarí, diumenge a la tarda.

Els estands oferiran diferents varietats de cervesa i productes gastronòmics com entrepans i tapes. Els preus de la canya nacional seran de 2,50 euros (22 cl) i 4 euros (50 cl), mentre que els de les cerveses d’importació seran lliures. També s’estableixen preus unificats per a l’aigua (1,50 euros) i els refrescos (2,50 euros).

El recinte estarà obert cada dia de 12.30 h del migdia fins a la 1 h de la matinada, excepte diumenge, que tancarà a les 23 h. Els gots de 33 cl seran reutilitzables i es podran adquirir per un euro amb la primera consumició. També es posarà a la venda la gerra commemorativa de ceràmica, dissenyada enguany per l’equip d’il·lustradors Brosmind.

