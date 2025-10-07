Platja d’Aro celebra la 37a Festa de la Cervesa del 9 al 12 d’octubre
L'entrada a l’Oktoberfest és gratuïta i s'han programat diverses actuacions musicals
Platja d’Aro acollirà del 9 al 12 d’octubre la 37a edició de la Festa de la Cervesa, que tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari. L’activitat, amb entrada lliure, inclourà degustacions de cerveses de diverses marques i productors, tant locals com internacionals, així com actuacions musicals i propostes per a tots els públics.
L’Oktoberfest s’obrirà dijous 9 d’octubre a les 21 h amb la tradicional punxada del primer barril i el concert de Mama Dousha. Durant els quatre dies hi haurà actuacions de grups com The Country Revival Farmers, Les Funktory, Slainte, La Betty Orquestra i Todos Los Gatos Son Pardos, a més de les xarangues Band Torrats i Bufant Fort Street Band. També es programen sessions de discomòbil a càrrec de Fundación Ibiza i un espectacle infantil amb la Xalarina i en Xalarí, diumenge a la tarda.
Els estands oferiran diferents varietats de cervesa i productes gastronòmics com entrepans i tapes. Els preus de la canya nacional seran de 2,50 euros (22 cl) i 4 euros (50 cl), mentre que els de les cerveses d’importació seran lliures. També s’estableixen preus unificats per a l’aigua (1,50 euros) i els refrescos (2,50 euros).
El recinte estarà obert cada dia de 12.30 h del migdia fins a la 1 h de la matinada, excepte diumenge, que tancarà a les 23 h. Els gots de 33 cl seran reutilitzables i es podran adquirir per un euro amb la primera consumició. També es posarà a la venda la gerra commemorativa de ceràmica, dissenyada enguany per l’equip d’il·lustradors Brosmind.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana