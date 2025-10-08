Simulacre d'incendi i rescat en una embarcació al port de l'Estartit
Protecció Civil, Ports de la Generalitat i el Club Nàutic de l'Estartit han organitzat aquest dimecres, un simulacre d'incendi en una embarcació al port de l'Estartit i el rescat d'una persona ferida a l'aigua. L’exercici ha posat a prova el Pla d’autoprotecció (PAU) del port de l’Estartit (homologat el 2024), i ha servit per comprovar la coordinació entre els diversos mitjans actuants.
Evacuació d'un ferit al mar
El primer supòsit ha estat l'evacuació d'una persona ferida al mar. L'embarcació ha donat l'avís d'emergència seguint el protocol telefònic establert, trucant al 112 (indicant que es tracta d'un simulacre) i al guardamolls de l'Estartit, qui ha realitzat la resta d'avisos, entre ells al Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la Generalitat, i ha activat el Pla d’autoprotecció (PAU) del port en emergència parcial.
Mentrestant, els mariners han amarrat l’embarcació al punt d’evacuació i no han mobilitzat el ferit fins a l’arribada dels efectius del SEM. El guardamolls ha assegurat la realització del control d’accessos a les barreres del moll central amb la col·laboració de la marineria i de la Policia Local. Finalment, els efectius del SEM s’han ocupat de l’atenció al ferit i de donar les indicacions als mariners del CN Estartit per tal de procedir a la seva evacuació.
Incendi d'una embarcació al moll amb un ferit a l'aigua
El segon supòsit ha consistit en un incendi en una embarcació professional amarrada al moll amb un ferit que ha caigut a l’aigua. En veure les flames i en sentir els crits, el personal de les oficines del Parc Nacional de les Illes Medes, Montgrí i Baix Ter, ha iniciat el protocol de trucades d’emergència (indicant que es tracta d’un simulacre): trucada al 112 i al guardamolls del port de l’Estartit, que després ha avisat al CECAT i ha activat el Pla d’autoprotecció (PAU) del port en emergència parcial, i ha assegurat el control d’accessos a les barreres del moll Central, a través de la marineria del CN Estartit i de la Policia Local.
Per la seva banda, les marineries del CN Estartit i de La Llevantina s’han constituït com a equip d’intervenció i s’han ocupat d’evacuar el ferit i d’aïllar l’embarcació sinistrada. També han instal·lat les barreres de contenció (facilitades per Ports de la Generalitat), per confinar el possible vessament de carburant, i han estabilitzat el llit d’escuma fet pels bombers.
El centre de comunicacions s’ha establert a les oficines del CN Estartit.
Diverses dotacions
A l'operatiu i han participat els Bombers de la Generalitat, amb tres camions i dos vehicles lleugers de comandament i coordinació. Una de les dotacions ha donat suport a l’evacuació, des de la barca a l’ambulància, al rescat del submarinista que ha arribat al port amb dificultats.
Paral·lelament, la resta de dotacions han treballat en l’extinció d’un incendi que afectava una embarcació amarrada al moll del port esportiu. Durant l’operatiu, s’ha rescatat una persona que havia caigut a l’aigua, i s’ha prioritzat evitar la propagació del foc a les embarcacions properes. Per fer-ho, s’ha fixat amb cadenes l’embarcació incendiada al moll i s’han retirat les embarcacions properes. En aquest sentit, és molt important la col·laboració de la marineria del port, que ha facilitat la fixació de l’embarcació afectada i el desplaçament de les altres, permetent als Bombers concentrar els esforços en les tasques d’extinció.
Després d’apagar l’incendi, s’ha fet el control del combustible de l’embarcació que ha vessat sobre la làmina d’aigua amb la col·locació de barreres de contenció portuàries i un llit d’escuma, per tal d’evitar una possible autoignició del combustible.
El Serveis d'emergències Mèdiques (SEM) ha estat el responsable de l’assistència sanitària a dues persones afectades per l’incident al Port de l’Estartit.
El SEM ha rebut l’alerta a través del 112, moment en què s’han activat, una unitat de Suport Vital Avançat. Quan l’ambulància ha arribat al lloc, ha ampliat informació de la situació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS), dimensionant d’aquesta manera els efectius per fer front a l’incident. El SEM ha intervingut amb un total de 5 professionals, tant de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) com de la unitat terrestre que s’ha mobilitzat fins al lloc de l’incident, ha realitzat l’assistència, estabilització i trasllat al centre sanitari útil pel pacient.
Els Mossos d’Esquadra han desenvolupat funcions del grup d’ordre, ocupant-se del control d’accessos així com d’establir els perímetres de seguretat que s’han considerat necessaris. Els efectius participants en el simulacre han estat dotacions de Unitat Seguretat Ciutadana (USC) de la Bisbal d'Empordà coordinats amb dotacions de la Policia Local de Torroella de Montgrí.
El Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil ha realitzat el control d’accessos a la bocana del port impedint l’entrada a la dàrsena durant el desenvolupament de l’exercici.
Protecció Civil de la Generalitat ha comptat amb la participació del tècnic dels Serveis Territorials a Girona.
