Crema una caseta amb un indigent dins a Platja d'Aro perquè creu que li ha robat el mòbil
Detingut l’incendiari que havia mobilitzat la Policia Local en diverses ocasions pel suposat furt
Una història que podria haver acabat molt malament s’ha viscut aquest dijous a Platja d’Aro. Un home de 46 anys, que fa temps que viu al municipi, ha calat foc a una caseta que compartia amb un altre indigent. L’home autor del foc ha estat detingut, mentre que l’altre ha acabat a comissaria buscant ajuda.
Els fets es remunten a dimecres, quan la Policia Local va rebre un primer avís cap a tres quarts de nou del vespre per una presumpta baralla entre tres persones. A l’arribar, però, els agents només van trobar els implicats conversant.
Posteriorment, cap a les tres quarts de quatre de la matinada d’aquest dijous, l’home arrestat ha aturat una patrulla dient que li havien robat el mòbil i que l’havia fet un dels seus companys amb qui comparteix una caseta antiga de llums situada en una pineda ubicada entre l’avinguda s’Agaró i el carrer del Molí. Tot i diverses comprovacions, la policia no ha localitzat cap evidència.
La tensió ha continuat quan l’altre indigent s'ha presentat a comissaria, afirmant que el seu company l’amenaçava i l’acusava de robar-li el mòbil. Finalment, dijous al matí, cap a dos quarts de set, es ha rebut l’avís que l’home havia calat foc a la caseta amb l’altre company a dins.
Incendi provocat
Tres dotacions de Bombers han acudit immediatament i han apagat l’incendi, que, malgrat tot, ha afectat tota la caseta. Cap a un quart de vuit, l’incendi s’ha donat per extingit.
La Policia Local de Platja d’Aro ha detingut el presumpte autor, acusat d’un delicte d’amenaces i un d’incendi. L’home ja era conegut per la policia, perquè porta temps al municipi i sol alternar estades entre Platja d’Aro i Figueres. Anteriorment havia viscut a l’antiga discoteca Pacha i actualment residia en aquesta caseta.
Segons fonts coneixedores del cas, l’home era atès pels serveis socials, pel servei d’atenció a la víctima i medicació de la Policia Local, que l’estaven ajudant a retornar al seu país, Bulgària. Els fets d’aquest dijous podrien haver posat fi a aquest procés.
