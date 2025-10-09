Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen a Santa Cristina d’Aro un conductor molt begut que circulava sense una roda davantera i sense llums

Diversos testimonis van alertar al 112 que un vehicle circulava de manera temerària per la C-65 i va desobeir les indicacions dels Mossos, que el van detenir

El vehicle sense la roda davantera immobilitzat pels Mossos a Santa Cristina d'Aro.

El vehicle sense la roda davantera immobilitzat pels Mossos a Santa Cristina d'Aro. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Santa Cristina d'Aro

Els Mossos d’Esquadrade Trànsit van enxampar dilluns a Santa Cristina d’Aro un conductor molt begut que circulava sense una roda davantera i sense llums.

L'arrestat és un veí de Sant Feliu de Guíxols de 44 anys que va quedar acusat d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol després de protagonitzar una perillosa conducció per la C-65.

Els fets van passar quan passaven pocs minuts per les nou del vespre del 6 d’octubre, quan diversos ciutadans van alertar al 112 que un vehicle circulava -a l’altura del punt quilomètric 3- sense la roda davantera i sense llums per aquesta autovia.

Una patrulla de trànsit dels Mossos va localitzar el cotxe i li va donar l’ordre d’aturar-se, però el conductor va fer cas omís i va continuar circulant entre 70 i 80 km/hora per la carretera. A l'altura del quilòmetre 8, el conductor va fer un canvi de sentit per tornar enrere en una de les sortides. Finalment, els agents van aconseguir aturar-lo al punt quilomètric 5,5 de la C-65 a Santa Cristina.

En identificar-lo, els agents van comprovar que anava indocumentat i que presentava signes evidents d’haver consumit alcohol. L’home no va saber explicar per què conduïa sense la roda davantera del vehicle. En les proves d’alcoholèmia va donar un resultat de 1,17 mg/l en aire expirat, una taxa penal de més de quatre vegades superior a la màxima permesa, que és de 0,25 mg/l.

L’individu va ser detingut per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol, i el vehicle va quedar immobilitzat.

