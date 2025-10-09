Un jutjat anul·la les contribucions especials de les obres d'urbanització de La Fosca i dona la raó als veïns
La sentencia considera que el 90% aplicat és arbitrari i condemna l'ajuntament de Palamós a assumir les costes del procediment
O.P.
El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha anul·lat l’acord de l’Ajuntament de Palamós que obligava desenes de veïns del barri de La Fosca a pagar el 90% del cost de les obres d’urbanització de la segona fase del sector, pressupostades en més de 3,8 milions d'euros.
La sentència, que resol el recurs presentat per tres veïns, considera que el consistori no va justificar prou bé el repartiment dels costos ni el suposat benefici per als propietaris afectats.
L’Ajuntament argumentava que els carrers afectats servien exclusivament al barri i que, per tant, el 90% del cost havia de recaure sobre els veïns beneficiats. El jutge, però, desmunta aquest raonament. Apunta que el planejament de Palamós classifica alguns d’aquests vials com a xarxa viària local bàsica, és a dir, vies que connecten diferents àrees urbanes del municipi i no només del barri. Això implica que el benefici no és exclusiu dels propietaris afectats, sinó general per al conjunt del municipi.
Carles Ribas, advocat dels tres veïns, celebra la decisió del jutjat i espera que l'ajuntament negocïi amb els veïns una quantitat "raonable". "Mai ens hem negat a pagar part de les obres, però en una quanitat que sigui lògica".
Ribas té un altre recurs interposat al jutjat pels mateixos fets, en aquest cas en representació de més de 180 propietaris. Ara en demanarà la suspensió temporal a l'espera del que decideixi l'ajuntament de Palamós.
El consistori, que haurà d’assumir les costes d'aquest primer procediment fins a un màxim de 10.000 euros, pot presentar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fonts municipals han confirmat que ja han rebut la resolució i que els seveis jurídics analitzaran la sentència en els propers dies per decidir si presenten recurs.
El projecte de la segona fase de les obres d'urbanització de la Fosca es va aprovar l'estiu del 2022. Tot i que l'ajuntament previa començaran les obres l'any 2023, aquestes encara no s'han licitat.
