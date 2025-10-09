Palamós obre “El Provisional”, l’espai alternatiu del mercat municipal durant les obres de reforma
El nou equipament acull onze parades i manté l’horari habitual mentre s’executa la reforma integral del mercat
Palamós va obrir aquest dimecres al públic “El Provisional”, l’espai alternatiu que acollirà els paradistes del mercat municipal mentre s’executen les obres de reforma integral de l’edifici original. El nou equipament s’ubica al local a l’avinguda de Catalunya amb el carrer Carmel, a uns 150 metres de l’edifici del mercat.
L’alcaldessa i diversos membres de la corporació municipal han visitat aquest matí les noves instal·lacions, que compten amb onze parades d’alimentació —sis peixateries, una fruiteria, una fleca, una carnisseria, una parada de conserves salades i un bar— i una superfície total de 850 metres quadrats, amb espais de magatzem i lavabos. L’Ajuntament ha adaptat el local amb accessos per a persones amb mobilitat reduïda i amb càmeres refrigerants per a la conservació dels aliments. A l’exterior, es mantindran les tradicionals parades de fruites i verdures, que s’han situat a la vorera del carrer Carmel.
Una reforma integral de 2,4 milions d’euros
El trasllat dels paradistes es produeix després que el passat 23 de setembre conclogués l’activitat al mercat municipal, on ja han començat les obres de reforma integral. El projecte té un pressupost de 2.418.625 euros, dels quals 1,37 milions provenen dels fons Next Generation EU, i un termini d’execució estimat d’uns set mesos. L’edifici actual, construït el 1989, presenta un deteriorament evident i serà renovat respectant-ne l’estructura i la ubicació actual, però amb una reforma total de l’interior i la façana. El nou disseny aposta per millorar l’eficiència energètica, la il·luminació natural i l’accessibilitat, i per potenciar la venda de producte local i de proximitat.
El projecte preveu una planta baixa completament envidrada per afavorir la transparència i la visibilitat de les parades, una primera planta de 468 m² destinada a aparcament i serveis complementaris, i una segona planta de 440 m² per a magatzems i obradors. L’edifici s’elevarà lleugerament respecte al nivell actual per evitar inundacions en cas de fortes pluges i incorporarà un ascensor i places adaptades per a persones amb diversitat funcional.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut