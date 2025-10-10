Una embarcació que encallada en unes roques prop del port de Sant Feliu de Guíxols amb una via d’aigua
Els Bombers i Salvament Marítim han assegurat el vaixell durant la nit i aquest matí s’ha previst el seu remolc
Una embarcació de pescadors va quedar encallada entre unes roques, amb una via d’aigua, aquest dijous a la nit prop del port de Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar cap a tres quarts d’onze, i els Bombers i Salvament Marítim es van mobilitzar després de rebre l’avís de la Policia Local i del mateix Salvament Marítim.
A bord hi viatjaven diversos tripulants que no van resultar afectats, segons els va explicar la policia als Bombers. Tot i que l’embarcació presentava una via d’aigua, en un primer moment no semblava que hi hagués risc imminent d’enfonsament.
Davant la situació, els equips d’emergència van decidir col·locar-hi flotadors per assegurar-la, ja que si s’extreia l’aigua podia acabar a la deriva.
Aquest divendres al matí, Bombers i Salvament Marítim han tornat a la zona i han acordat que cap a les deu del matí la Salvamar remolcarà l’embarcació. Els efectius de Salvament vetllaran també per evitar possibles episodis de contaminació per vessaments, segons han informat els Bombers.
