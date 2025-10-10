Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una embarcació que encallada en unes roques prop del port de Sant Feliu de Guíxols amb una via d’aigua

Els Bombers i Salvament Marítim han assegurat el vaixell durant la nit i aquest matí s’ha previst el seu remolc

La Salvamar Sirius de Salvament Marítim amb base al port de Palamós, en una imatge d'arxiu.

La Salvamar Sirius de Salvament Marítim amb base al port de Palamós, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Una embarcació de pescadors va quedar encallada entre unes roques, amb una via d’aigua, aquest dijous a la nit prop del port de Sant Feliu de Guíxols. Els fets van passar cap a tres quarts d’onze, i els Bombers i Salvament Marítim es van mobilitzar després de rebre l’avís de la Policia Local i del mateix Salvament Marítim.

A bord hi viatjaven diversos tripulants que no van resultar afectats, segons els va explicar la policia als Bombers. Tot i que l’embarcació presentava una via d’aigua, en un primer moment no semblava que hi hagués risc imminent d’enfonsament.

Davant la situació, els equips d’emergència van decidir col·locar-hi flotadors per assegurar-la, ja que si s’extreia l’aigua podia acabar a la deriva.

Aquest divendres al matí, Bombers i Salvament Marítim han tornat a la zona i han acordat que cap a les deu del matí la Salvamar remolcarà l’embarcació. Els efectius de Salvament vetllaran també per evitar possibles episodis de contaminació per vessaments, segons han informat els Bombers.

