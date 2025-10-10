L'EMD de l'Estartit crea una nova taxa de cementiri
Les ordenances fiscals per al 2026 preveuen mantenir congelades la resta de taxes
L’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit ha aprovat les ordenances fiscals per al 2026, que es mantindran congelades, a excepció de dues novetats: la incorporació d’una nova taxa de cementiri municipal i una bonificació vinculada a l’ocupació de la via pública comercial.
La principal novetat és la creació d’una taxa de cementiris, fruit del traspàs de competències que permetrà a l’EMD gestionar directament el cementiri de l’Estartit. Fins ara, aquest equipament depenia del Bisbat de Girona, tot i que la neteja i el manteniment ja anaven a càrrec de l’EMD (treure-ho). Amb el canvi, la gestió passarà a ser plenament municipal, fet que permetrà ordenar i regular el servei.
La nova taxa estableix diferents preus per a la concessió, conservació i manteniment de sepultures, nínxols i columbaris. La concessió d’un nínxol nou per a un període de 50 anys tindrà un cost de 600 euros, mentre que el lloguer anual serà de 50 euros amb una durada mínima de tres anys. Els columbaris tindran un preu de 300 euros.
Pel que fa a la conservació, s’estableix una quota anual de 12 euros per cada nínxol o columbari. Les gestions administratives tindran un cost de 30 euros per a la concessió i els duplicats, 15 euros per al canvi de titularitat, 90 euros pels drets d’enterrament i 10 euros per la inscripció al registre municipal d’inhumacions. Els treballs funeraris, com ara les inhumacions o exhumacions, tindran un cost de 125 euros; la reducció de restes serà de 97 euros, la recollida i eliminació de residus de 33 euros i la col·locació de làpides de 77 euros. També s’estableix un preu per a la reversió de sepultures: 278 euros per a nínxols i 103 euros per a columbaris.
Les noves ordenances fiscals preveuen també bonificacions i exempcions. Estaran exempts del pagament els enterraments de beneficència, les inhumacions o exhumacions ordenades judicialment i aquelles que corresponguin a sepultures de propietat parroquial. A més, les transmissions de concessions funeràries que es facin entre familiars de fins al tercer grau estaran bonificades sempre que els titulars no tinguin deutes tributaris amb l’administració.
Una altra de les novetats destacades de les ordenances del 2026 és la bonificació de la taxa per l’expedició de documents administratius vinculada a les sol·licituds de llicència d’ocupació de la via pública comercial. Aquesta mesura s’aplicarà a les peticions derivades de l’aprovació de la nova ordenança d’ocupació de la via pública per a establiments comercials, amb l’objectiu d’afavorir l’adaptació del teixit econòmic local a la nova regulació.
