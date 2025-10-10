Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tots per la Bisbal abandona el govern i el deixa en minoria

Els dos regidors de la formació passaran a l'oposició i explicaran els motius dilluns que ve

Òscar Aparicio (PSC), Eva Rovira (Junts) i Xavier Dilmé (Tots x la Bisbal), signant l'acord per governar conjuntament la Bisbal d'Empordà

Òscar Aparicio (PSC), Eva Rovira (Junts) i Xavier Dilmé (Tots x la Bisbal), signant l'acord per governar conjuntament la Bisbal d'Empordà / Imatge cedida a l'ACN per TxLB

ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

Tots per la Bisbal ha decidit sortir del govern municipal de la Bisbal d'Empordà que integrava conjuntament amb el PSC i Junts. Els motius que han portat la formació a abandonar el pacte s'explicaran dilluns vinent en una roda de premsa a l'ajuntament, tot i que fonts properes han explicat a l'ACN que es tracta de desavinences amb els altres grups que conformen el pacte. Els dos edils de Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé i Francesc Cabrillana deixaran de formar part de l'executiu municipal i a partir d'ara estaran a l'oposició, conjuntament amb ERC, la CUP i la Bisbal en Comú. L'alcalde de la capital del Baix Empordà, Òscar Aparicio, ha reconegut que els "sap greu" la decisió i confia en seguir col·laborant amb la formació.

Aparicio també ha agraït a Tots per la Bisbal els serveis prestats durant els dos anys i quatre mesos que han estat al govern municipal. Les sortides de Dilmé i Cabrillana s'afegeixen a la de la qui va ser regidora de Comerç i Activitats Econòmiques de la Bisbal, Laura Irla, integrada a Junts i que va plegar el març passat per motius personals. Uns mesos abans també va deixar el seu càrrec a l'Ajuntament la socialista Marta Carol. 

PSC, Junts i Tots per la Bisbal van arribar a un pacte de govern després de les eleccions municipals de 2023 que va fer alcalde el socialista Òscar Aparicio. Dilmé era fins ara segon tinent d'alcalde, regidor de Via Pública i Serveis, Seguretat Ciutadana, Turisme, i cementiri, mentre que Cabrillana era el regidor delegat del Terracota Museu i el responsable de Salut. La cap de llista de Compromís per la Bisbal-Junts, Eva Rovira, va assumir la primera tinença d'alcaldia.

